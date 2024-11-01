Известная певица удивила экспериментальным клипом, который создал искусственный интеллект

Украинская певица TAYANNA, настоящее имя которой Татьяна Решетняк, удивила экспериментальным клипом на новую песню.

Исполнительница выпустила трек, который получил название "Неабищо". В песне артистка рассказывает об особых людях в жизни каждого, которые надолго оставляют свой свет, после расставания с которыми ты не страдаешь, а имеешь приятные воспоминания. Композицию TAYANNA назвала "Неабищо", ведь это слово для нее имеет особый смысл. Именно так артистку называл любимый. Для певицы слово "неабищо" символизирует любовь.

TAYANNA

"Эта песня о добрых и светлых чувствах. Мне понравилось слово "неабищо", потому что оно необычное, мы так называем людей, которые нам нравятся или которых мы любим. Меня называли "моє неабищо", мне это понравилось, потому что я почувствовала в этом слове определенную уникальность, благозвучие. Это слово и смешное, и странное, но очень мое", — прокомментировала TAYANNA.

Особого внимания заслуживает клип на песню "Неабищо". К слову, TAYANNA решилась на эксперимент и создала видео с помощью искусственного интеллекта. В клипе певица танцует в живописном парке, но время от времени кадры сменяются анимационным образом TAYANNA.

Напомним, недавно певица откровенно рассказала о болезненном кризисе. TAYANNA призналась, что ей помогло справиться с внутренними переживаниями.

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