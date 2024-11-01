Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Известная певица удивила экспериментальным клипом, который создал искусственный интеллект

Известная певица удивила экспериментальным клипом, который создал искусственный интеллект

TAYANNA

Артистка представила видеоработу на песню "Неабищо".

Украинская певица TAYANNA, настоящее имя которой Татьяна Решетняк, удивила экспериментальным клипом на новую песню.

Исполнительница выпустила трек, который получил название "Неабищо". В песне артистка рассказывает об особых людях в жизни каждого, которые надолго оставляют свой свет, после расставания с которыми ты не страдаешь, а имеешь приятные воспоминания. Композицию TAYANNA назвала "Неабищо", ведь это слово для нее имеет особый смысл. Именно так артистку называл любимый. Для певицы слово "неабищо" символизирует любовь.

TAYANNA / ©
TAYANNA

"Эта песня о добрых и светлых чувствах. Мне понравилось слово "неабищо", потому что оно необычное, мы так называем людей, которые нам нравятся или которых мы любим. Меня называли "моє неабищо", мне это понравилось, потому что я почувствовала в этом слове определенную уникальность, благозвучие. Это слово и смешное, и странное, но очень мое", — прокомментировала TAYANNA.

Особого внимания заслуживает клип на песню "Неабищо". К слову, TAYANNA решилась на эксперимент и создала видео с помощью искусственного интеллекта. В клипе певица танцует в живописном парке, но время от времени кадры сменяются анимационным образом TAYANNA.

Напомним, недавно певица откровенно рассказала о болезненном кризисе. TAYANNA призналась, что ей помогло справиться с внутренними переживаниями.

Читайте также:

Премьера! TAYANNA – Океан (LIVE) | Музыка в Сниданке с 1+1

Премьера! TAYANNA – Океан (LIVE) | Музыка в Сниданке с 1+1

Похожие темы:

Следующая публикация