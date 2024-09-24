Известная певица в слезах высказалась об отношениях с юмористом Середой на фоне кризиса: "Больная тема"

Украинская певица MamaRika поделилась своими волнениями за брак с юмористом Сергеем Середой.

Исполнительница призналась, что их отношения до сих пор переживают последствия серьезного кризиса, возникшего под влиянием многих факторов. В частности, MamaRika со слезами на глазах честно рассказала о собственных опасениях, что им с Сергеем никогда не удастся полностью возродить чувства, разрушенные войной, отцовством и прочими вещами.

"Мы до сих пор в процессе налаживания. Это больная тема. Влияет все. Три года полномасштабной войны. Это не происходит в один момент. Карантин, тяжелая беременность, отсутствие работы. Ты себя накручиваешь. Затем полномасштабная война, когда моему сыну 6 месяцев. Оно сказывается на тебе. И сейчас ты можешь даже не осознавая оскорбить. Переходятся границы, потому что твое психическое состояние становится неконтролируемым. Дети – это тоже испытание. И мы утонули просто не осознавая. Мы стали спать спина к спине. Мы не можем из этого выйти. И действительно сейчас лучше. Но мне иногда кажется, что в том психическом состоянии, в котором я нахожусь, мы никогда уже не вернем эти ощущения. Потому что мы взрослые и на многие вещи закрываем глаза. Очень волнуюсь, что мы не сможем этого вернуть", - рассказала звезда в интервью Маше Ефросининой.

MamaRika

Тем не менее, супруги прилагают максимум усилий, чтобы уладить ситуацию. Как говорит MamaRika, им очень помогает время наедине.

"Мы, например, едем на выходные только вдвоем без ребенка. Просто валяемся в постели, любим и смотрим фильмы. Это помогает. Но пугает, а что если не получится, не выгребем?..", — добавила исполнительница.

Напомним, недавно на тему развода с мужем заговорила жена шоумена Владимира Остапчука. Так, Екатерина призналась, как будет реагировать, если вдруг их пути разойдутся и назвала причину их ссор.

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