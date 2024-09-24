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Известная певица в слезах высказалась об отношениях с юмористом Середой на фоне кризиса: "Больная тема"

Известная певица в слезах высказалась об отношениях с юмористом Середой на фоне кризиса: "Больная тема"

MamaRika

MamaRika объяснила, как они преодолевают сложный период.

Украинская певица MamaRika поделилась своими волнениями за брак с юмористом Сергеем Середой.

Исполнительница призналась, что их отношения до сих пор переживают последствия серьезного кризиса, возникшего под влиянием многих факторов. В частности, MamaRika со слезами на глазах честно рассказала о собственных опасениях, что им с Сергеем никогда не удастся полностью возродить чувства, разрушенные войной, отцовством и прочими вещами.

"Мы до сих пор в процессе налаживания. Это больная тема. Влияет все. Три года полномасштабной войны. Это не происходит в один момент. Карантин, тяжелая беременность, отсутствие работы. Ты себя накручиваешь. Затем полномасштабная война, когда моему сыну 6 месяцев. Оно сказывается на тебе. И сейчас ты можешь даже не осознавая оскорбить. Переходятся границы, потому что твое психическое состояние становится неконтролируемым. Дети – это тоже испытание. И мы утонули просто не осознавая. Мы стали спать спина к спине. Мы не можем из этого выйти. И действительно сейчас лучше. Но мне иногда кажется, что в том психическом состоянии, в котором я нахожусь, мы никогда уже не вернем эти ощущения. Потому что мы взрослые и на многие вещи закрываем глаза. Очень волнуюсь, что мы не сможем этого вернуть", - рассказала звезда в интервью Маше Ефросининой.

MamaRika / ©
MamaRika

Тем не менее, супруги прилагают максимум усилий, чтобы уладить ситуацию. Как говорит MamaRika, им очень помогает время наедине.

"Мы, например, едем на выходные только вдвоем без ребенка. Просто валяемся в постели, любим и смотрим фильмы. Это помогает. Но пугает, а что если не получится, не выгребем?..", — добавила исполнительница.

Напомним, недавно на тему развода с мужем заговорила жена шоумена Владимира Остапчука. Так, Екатерина призналась, как будет реагировать, если вдруг их пути разойдутся и назвала причину их ссор.

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