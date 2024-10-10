Известная певица вместе с 38-летним мужем-украинцем во время войны переехала из Украины в Испанию

Известная певица Луна, она же Кристина Герасимова, объявила, что вместе с мужем, музыкантом Александром Волощуком, и детьми уехала из Украины в Испанию.

Артистка говорит, что приняла решение о выезде в первую очередь из-за сыновей. По словам исполнительницы, она хотела, чтобы они находились в безопасности. Впрочем, во время постоянных обстрелов Луна не могла это гарантировать. Кроме того, певица призналась, что устала от постоянной тревоги, стресса, отключения света. Особенно сложно стало с этим мириться после появления второго ребенка. Кстати, Луна в начале этого года родила мальчика.

Певица Луна с младшим сыном / Фото: instagram.com/kri_luna

"Уехала я, прежде всего, из-за усталости от постоянного стресса: тревоги, обстрелы, отключение света. Рождение младшего ребенка сделало решение об отъезде очевидным. Как мать я хотела обеспечить безопасность новорожденному ребенку. Хотя для меня было важно родить сына в Украине, я не могла игнорировать постоянную опасность. Я глубоко убеждена, что некоторые важные вещи происходят только на родной земле, и поэтому я не отказываюсь от Украины и не рву с ней связь", - рассказала артистка в интервью российскому изданию "Медуза".

Исполнительница говорит, что планировала отъезд из Украины, однако обстрел "Охматдета" ускорил это. В частности, по словам артистки, детская больница расположена неподалеку от ее квартиры, поэтому все, кто находились дома, слышали громкие взрывы и не на шутку испугались. Луна не хотела, чтобы ее дети слышали взрывы и чувствовали страх и угрозу.

Певица Луна с сыновьями / Фото: instagram.com/kri_luna

"Случился инцидент, который подтолкнул меня к решению об отъезде. Во время обстрела снаряд попал в больницу "Охматдет", в трех километрах от нашего дома. Тогда я была в другой больнице, а ребенок оставался дома с няней и мамой. Это событие на месяц ускорил наш отъезд. Я не хотела, чтобы мой ребенок продолжал слышать взрывы, видеть страх и находиться под угрозой. Я долго надеялась, что война закончится быстро, но когда этого не произошло, стало ясно, что пора действовать", - добавила артистка.

Есть еще один фактор, который повлиял на решение Луны уехать из Украины. Артистка говорит, что решила и дальше петь русскоязычные песни и писать новые треки на русском. Исполнительница говорит, что не может отказаться от своего творчества, а хочет быть собой. Луна добавила, что в Украине не может творить на русском, ведь во время войны язык агрессора недопустим. Поэтому певица уехала за границу, где может это свободно делать.

Певица Луна / Фото: instagram.com/kri_luna

"Я решила выпускать песни на русском языке. Такие правила: в условиях войны невозможно продвигать культуру и язык страны-агрессора. Приняв это, я решила работать и выступать для аудитории за границей, которая принимает меня и мое творчество. В результате я собрала жизнь в 30 коробок, уехала с ребенком", — добавила артистка.

Исполнительница поселилась в Барселоне, Испания. Вместе с ней за границу переехал и ее муж-украинец, которому 38 лет. Артистка заверила, что проблем с пересечением границы у него не возникало. По словам Луны, Волощук уехал, ведь не мог мириться с "естественными социальными процессами в Украине".

Певица Луна с мужем / Фото: instagram.com/kri_luna

"Проблем с выездом не было. Решил уехать, поскольку естественные социальные процессы в Украине парадоксально все больше напоминают структурные установки РФ", — добавила певица.

Напомним, недавно блогер Александр Волошин объявил, что сбежал из Украины в Испанию, ведь якобы его жизни угрожала опасность. Журналистка Рамина Эсхакзая провела расследование. Она заявила, что Волошин во многом наврал. Недавно Рамина сообщила, что за блогера взялась полиция, ведь она передала правоохранителям весь собранный материал о его бегстве из страны.

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