Известная певица впервые раскрыла конфликт с Melovin и какой певец на самом деле: "Мне до сих пор стыдно"

Украинская певица iSKra впервые раскрыла подробности сотрудничества с Melovin, с которым выпустила дуэт "Обиратиму себе".

Так, после выпуска успешной композиции дуэт начали приглашать на различные события. Одним из таких стала популярная украинская премия, где дуэт должен был выступить с президентским оркестром. Впрочем, Александра Клименко (настоящее имя iSKra) вспомнила о досадном инциденте, когда она опоздала на репетицию их с Melovin номера.

В результате, Melovin из-за нарушения певицей договоренностей полностью отменил выступление с ней. В свою очередь iSKra в интервью "Говорить Суханов" говорит, что ей до сих пор очень стыдно за это и она даже некоторое время была в отчаянии.

"На самом деле мне до сих пор стыдно. Я писала об этом Melovin, извинялась. Я же понимаю, что они могли подумать, что у меня звездная болезнь и зазналась. Но у меня так сложились обстоятельства. Я работаю массажисткой. И в тот день я отпросилась с работы исключительно на эту репетицию. Я предупредила, что я могу опоздать. Я очень летела на эту репетицию, потому что я следила за этой премией с детства. И, конечно, мне сказали, что я не буду петь. Я считала, что я все исправлю, может приду на еще одну репетицию… Но не сложилось", - поделилась певица.

iSKra и Melovin

Несмотря на все, iSKra признается, что не считает Melovin слишком жестким наставником. А наоборот, ей нравится их сотрудничество. Однако добавляет, что в будущем готова сразиться за славу уже исключительно своего имени на большой сцене.

"Я бы не сказала (что Melovin жесткий наставник – прим. ред.). Все его таким видят. И вот впервые я увидела его категоричность. Потому что до этого он был лояльным. А это было первое мое опоздание и меня это очень расстроило. Я два дня потом рыдала. Но потом я подумала, что буду работать так, чтобы на следующий год я вышла на эту сцену сама и получила награду за свое творчество", - заинтриговала исполнительница.

Напомним, недавно Melovin после заявления о романе с известной певицей неожиданно заговорил об отцовстве.

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