Известная певица впервые за длительное время высказалась о муже-воине: "Он в психбольнице"

Украинская певица Анна Опанасюк из дуэта ANNA MARIA призналась, где сейчас находится ее муж-военный Игорь Сагайдак.

Исполнительница в комментарии "ЖВЛ представляє" поделилась, что состояние ее возлюбленного сейчас критическое. В частности, в результате травмы на фронте он перенес операцию на бицепсе. Более того, психику Игоря значительно подорвала трагедия, свидетелем которой он стал на передовой. Так, после потери нескольких побратимов, он почувствовал потребность в психологической помощи. И сейчас, по словам Опанасюк, ее возлюбленный лечится в психбольнице и после этого планирует возвращаться воевать.

Анна Опанасюк с мужем / Фото: instagram.com/annamariaduet

"Он был в Бахмуте, Часовом Яру. Именно сейчас он проходит реабилитацию в Киеве. У него была сложная операция на перешив бицепса, а сейчас он лечится в психиатрической больнице. Потому что имеет очень тяжелые последствия после того, как он потерял нескольких побратимов. И это на него и его оставшихся в живых побратимов очень повлияло психологически. Он понимает, что ему необходима поддержка и лечение. Он хочет вернуться на фронт после лечения", – поделилась Анна.

Напомним, недавно певец-воин Михаил Безушко, который выступал под псевдонимом MOLFAR, признался, как война и служба в ВСУ отразилась на нем.

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