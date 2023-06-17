Известная певица вспомнила, как вместе с сестрами терпела издевательство со стороны отца: "Мы жили в аду"

Украинская певица и блогерша Диана Глостер (Diana Gloster) поделилась своей печальной историей об отношениях с отцом.

Знаменитость сейчас активно поддерживает феминистическое движение и пытается разрушать советские стереотипы по отношению к женщинам в обществе. Как оказалось, за стремлением Дианы стоит личная болезненная история, которой она поделилась с сайтом ТСН.ua.

В детстве певице и ее четырем сестрам пришлось немало натерпеться от своего родного отца, морально издевающегося над ними.

"У меня очень патриархальная семья, в которой было сильное психологическое насилие со стороны отца. Нас пятеро сестер и мы все жили реально в аду, потому что психологическое насилие очень трудно доказать. К сожалению, только физическое насилие люди понимают, когда уже синяки на теле", — вспомнила Диана.

Диана Глостер с семьей/Фото: instagram.com/dianagloster

Как вспоминает знаменитость, отец заставлял девушек испытывать постоянный страх и ежедневно унижал их. Именно такое отношение родного человека навсегда изменило отношение Дианы к мужчинам.

"Во-первых, это был постоянный дикий страх, когда ты общаешься с человеком. То есть ты боишься что-то спросить, обратиться, боишься, когда он присутствует прямо в доме. Во-вторых, ты виновата во всем. Это были ежедневные унижения, оскорбления. Когда я была подростком, он говорил страшные вещи с матами. И ты просто как ребенок, чувствуешь, что твоей жизнью полностью управляют", — поделилась Глостер.

Диана Глостер/Прессслужба

Уже долгое время певица не общается с отцом. После пережитого Диана пытается помочь и другим женщинам и девушкам справиться с тяжелыми абьюзивными отношениями.

"Была настоящая война, когда мы пытались разорвать отношения с отцом. До сих пор мы не общаемся. Это было достаточно жестко и показало мне, что такое патриархат и как это работает. Психологически это очень тяжело, особенно когда это девушки, и тогда, когда в обществе не принято говорить о насилии", — сказала Диана.

Кстати, вместе с Машей Ефросининой, Раминой Эсхакзай и другими известными украинками Глостер также запустила собственный спецпроект, который помогает разрушать советские стереотипы и поддерживает женщин, которые почувствовали дискриминацию.

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