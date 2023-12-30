Известная певица вспомнила Козловскому ошибки прошлого и призналась, что не может ему простить

Певица и ведущая, президент артагентства "Территория А" Анжелика Рудницкая заявила, что не может простить певцу Виталию Козловскому его "ошибки прошлого".

В частности, Рудницкая вспомнила, как в 2017 году Козловский ездил с огромным букетом цветов к экс-меру Славянска Неле Штепе. Ее, напомним, посадили под домашний арест из-за поддержки окупантов. Тогда еще Козловский запостил фото со Штепой в соцсети, но из-за шквала критики поспешил удалить его.

Не забудет Рудницкая Козловскому и выступление в Москве в 2018 году на 9 мая.

По словам ведущей, ошибки Виталия – это "плевок в лицо всем нашим защитникам, нивелирование подвигов воинов, вставших на защиту страны с 2014 года", пишет oboz.ua

"Я никогда не слышала от него извинений – ни за выступления на Красной площади в Москве на 9 мая, ни за цветы, которые он повез предательнице Неле Штепе, которая принимала захватчиков с распростертыми объятиями. Еще и выложил в соцсети фото с ней с подписью: "Своих не бросаем". Это был плевок в лицо всем нашим защитникам, нивелирование подвигов воинов, которые стали на защиту страны с 2014 года. Почему я должна ему это простить? В то время мой родной дядя и еще тысячи украинцев погибали под Луганском. Как можно это забыть?" – объяснила свое мнение Рудницкая.

Виталий Козловский и Неля Штепа

Также она прокомментировала и то, что, несмотря на все свои ошибки прошлого, Виталий Козловский защищает Украину от российских оккупантов в составе ВСУ:

"Я не знаю, воюет ли он сейчас. Выставлять селфи в военной форме и воевать – это разные вещи. Но если он переосмыслил поступки и реально готов брать на себя ответственность за судьбу страны, то, конечно, это многое меняет. Каждому человеку надо. давать шанс измениться. И сейчас не пора между собой ссориться, сейчас нужно использовать любую возможность для объединения, держаться друг друга", – уверена Рудницкая.

Виталий Козловский сейчас защищает Украину от российских окупантов / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Напомним, что летом этого года Виталия Козловского призвали на службу. Ранее исполнитель рассказывал, были ли у него какие-то привилегии во время военных учений. Рассказал артист-защитник и о том, как над ним даже "немного издевались".

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