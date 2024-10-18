Известная певица высказалась о муже-военном и что сохраняет их отношения 26 лет

Народная артистка Украины Наталья Бучинская впервые за долгое время поделилась подробностями личной жизни.

Исполнительница признается, что уже привыкла держать своего мужа Александра за пределами публичной жизни. И такое решение аргументирует не только жизненной позицией, но и военной должностью избранника.

"Счастье любит тишину. Мне как артистке есть много чего сказать… Вот у нас недавно была годовщина свадьбы и я так хотела запостить наше фото, хотя бы поздравить. А потом подумала, что нет, мое и только мое. Но и мужу хотелось, чтобы я показывала. Но он у меня военный. Я не могу показать. Может, придет время, и я сделаю такой шаг на 30-летие своей творческой деятельности в следующем году", - заинтриговала Наталья в интервью "Говорить Суханов".

Наталья Бучинская / Фото: facebook.com/N.Buchynska

Кроме того, Бучинская поделилась секретом долгосрочных отношений и какой, по ее мнению, должна быть женщина. В частности, певица считает идеалом жены ту, которая будет постоянно поддерживать состояние влюбленности, которое возникло еще во время первого взгляда. И добавляет, что в ее браке важна забота о муже и создание для него ощущения защищенности.

"Мы 23 года как поженились. Вмсете 26 лет. Муж должен чувствовать, что он самый любимый и лучший, как и было во время знакомства и свадьбы. Муж должен чувствовать, что женщина его поддерживает во всем. Мне кажется, что женщина должна построить это гнездышко" для мужчины где, не просто комфортно, но и защищено. Часто говорю "я тебя люблю", — отметила артистка.

Наталья Бучинская / Фото: facebook.com/N.Buchynska

Муж Натальи считает дисциплину и ответственность за слова главной чертой для любого мужчины для сохранения крепких супружеских отношений на протяжении многих лет.

К разговору также присоединилась дочь супругов и рассказала о секрете любви родителей: "Это самый удачный пример между мужем и женой в моей жизни. Они умеют находить компромиссы в любых ситуациях. Они всегда помнят о любви друг к другу и на это все опирается. Без взаимоуважения, компромиссов и любви не было бы брака", – пояснила Екатерина.

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