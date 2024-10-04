Известная певица высказалась о Потапе и действительно ли он был ее тайным продюсером: "Очень жаль"

Украинская певица SWOIIA, которую многие помнят как маленькую Ассоль, впервые высказалась о сотрудничестве с продюсером Потапом.

Так, говорили, что артистка является новой подопечной продюсера во время полномасштабного вторжения. Об этом свидетельствовали их совместные работы. Более того, на Нацотборе на "Евровидение-2024" Потап не только написал для SWOIIA конкурсную песню, но и постоянно поддерживал ее на протяжении проекта. Однако исполнительница расставила все точки над "i" и объяснила, что Потап не был ее продюсером.

"Я говорила, что это не так много раз. Мне кажется, что он тоже где-то говорил. Но на самом деле мы с ним просто сделали несколько песен. И они очень классные. Я их очень люблю. Я благодарна за это сотрудничество, но он никогда не был моим продюсером. Это неправда", — рассказала SWOIIA в интервью "Говорить Суханов".

Певица SWOIIA / Фото: instagram.com/swoiia

SWOIIA убеждает, что их обьединял только труд над некоторыми ее треками. Сейчас она заявила, что не может судить продюсера за его пребывание за границей и скандальные выходки во время войны, потому что не находится на его месте.

"Он давал мне советы, когда мы создавали песню "Сестра", потому что мы делали ее в тандеме. Я написала Леше и сказала: "Слушай, у меня такая идея, давай сделаем". И мы начали просто делать песню, потому что у него невероятный опыт в этом. Можно по-разному к ним относиться, но в то время они были актуальными хитами. Мне очень жаль, что вот так у него в жизни как-то сложилось. Но я не судья и я не смогу его понять, потому что он находится там, а я сижу здесь. Мы в разных реальностях", - добавила артистка.

Напомним, недавно музыкант-военный Коля Серга предположил, при каком условии рэпер Потап сможет вернуться в украинский шоу-бизнес.

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