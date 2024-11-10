Известная певица высказалась о творчестве Каменских во время войны: "Она давно этого хотела"

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде, которая недавно объявила о разставании с состоятельным бойфрендом, рассказала об отношении к коллеге Насте Каменских.

Во время войны Каменских часто сталкивается с хейтом. В частности, звезде достается из-за ее творчества, которое она популяризирует среди иностранной аудитории, и отношения со скандальным рэпером Потапом. Однако, по мнению Андраде, ее коллега такой волны хейта точно не заслуживает. Мишель говорит, что наоборот довольна звездой, которая, несмотря ни на что, преодолевает страхи и все больше развивается на зарубежных музыкальных платформах.

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

"Мне жаль на самом деле. Я знаю Настю. Она очень давно этого хотела. И когда ты чего-то очень давно хочешь и получаешь хейт, мне кажется, что это не прикольно. Она молодец. Выучила испанский язык, очень уверенно говорит на интервью. Я желаю ей успехов. Надеюсь, что у нее все получится", — призналась артистка в программе "Ближче до зірок".

Напомним, недавно певица Настя Каменских показалась с мамой и как они вместе готовили на ее кухне вкусности, которые не получились.

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