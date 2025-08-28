Известная певица назвала причину разрыва с мужем после 10 лет брака: "У него уже другая семья"

Юлия Юрина / © instagram.com/yurina_yuyu

Известная певица, экс-солистка группы YUKO Юлия Юрина раскрыла причину развода с мужем Владиславом Байдуном, с которым 10 лет состояла в браке.

Артистка объявила о разрыве с избранником 26 августа. Именно тогда они финализировали бракоразводный процесс и получили свидетельство. Но, оказывается, пара уже не вместе в течение последних трех лет.

В соцсети X артистка говорит, что они заключили брак в раннем возрасте. С годами пара поняла, что их интересы изменились и пути разошлись. Поэтому, это и стало причиной разрыва. Сейчас у бывшего мужа Юриной уже даже другая семья.

Юлия Юрина / © instagram.com/yurina_yuyu

"Мы познакомились, когда нам было по 18-19 лет, прошло время, прекрасно прожили 10 лет вместе, потом поняли, что уже другие интересы и пути расходятся. Мы уже как три года не жили вместе, и были другие отношения. У него уже другая семья. Откладывали развод, вот в этом году сделали", - прокомментировала артистка.

Отметим, Юлия Юрина родом из России, но еще в 2012 году переехала в Украину, где и осталась жить. Исполнительница осуждает захватническую войну, которую развязала РФ, волонтерит, выступает на деоккупированных территориях и исследует украинский фольклор. Певица пытается получить гражданство Украины, однако пока ей не удалось этого сделать.