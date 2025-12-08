Известная певица назвала причины, почему Лорак и Повалий предали Украину: "Это отвратительно и абсурдно"

Таисия Повалий и Ани Лорак

Певица и ведущая, президент артагентства "Территория А" Анжелика Рудницкая назвала причины, почему скандальные Ани Лорак и Таисия Повалий предали Украину.

Артистки, несмотря на войну, остались жить в России, зарабатывают там кровавые рубли и не стыдятся подыгрывать пропаганде, тем самым оправдывая преступления оккупантов на украинских землях. Анжелика Рудницкая в интервью Oboz.ua предположила, почему скандальные певицы выбрали такой путь.

Президент артагентства "Территория А" говорит, что наталкивалась на видео, где Таисия Повалий кричит о "большой любви к России". Однако, по мнению Рудницкой, это полный абсурд. К слову, Повалий из Киевской области, и первую славу она получила в Украине. Поэтому, певица считает заявления предательницы полной чушью. Рудницкая убеждена, что Повалий кто-то руководит, а она же поддается этому влиянию.

Таисия Повалий

"Иногда попадают в соцсетях короткие видео с Таей. Это так отвратительно и абсурдно, что трудно воспринимать серьезно: девушка из Шамраевки Киевской области рассказывает о "великой России", которая ей дала все. Это, мягко говоря, чушь. Мне кажется, что ею постоянно кто-то руководит, и она поддается этому", - предполагает Рудницкая.

Что же касается Ани Лорак, то та по другой причине выбирает Россию. Рудницкая говорит, что по ее наблюдениям, скандальная певица постоянно находится в поисках счастья. А все остальное Ани Лорак якобы не волнует: "Что касается Ани Лорак, то из того, что вижу, она постоянно в поисках личного счастья. Все остальное ей неинтересно".

Ани Лорак / © instagram.com/anilorak

