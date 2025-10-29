Известная певица Нелли Фуртадо объявила о завершении музыкальной карьеры после 25 лет на сцене

Нелли Фуртадо

Канадская певица Нелли Фуртадо, известная хитами "Say It Right" и "Give It To Me", официально сообщила о завершении своей музыкальной карьеры.

В своем Instagram артистка поделилась архивным фото с начала творческого пути и вспомнила первый концерт на фестивале: "25 лет назад вышел мой первый альбом. На первом слайде мне 20 лет, и я готовлюсь сыграть свой первый концерт как профессиональный артист. Я сходила в магазин и купила это розовое платье и блестящие туфли на платформе, чтобы выступить".

Сейчас певица планирует завершить сценическую деятельность и посвятить себя новым целям, соответствующим этапу жизни. Она обратилась к поклонникам с теплыми словами благодарности.

"Я благодарна за все годы веселья и настоящего чуда. Безграничная благодарность всем, кто когда-либо слушал мою музыку и посещал любое мое шоу. Я люблю вас и ваши открытые сердца! Также спасибо всем тем, кто так упорно работал, чтобы помочь мне осуществить мои мечты на творческом уровне", — написала исполнительница.

Нелли Фуртадо

По слухам, одним из факторов завершения карьеры стал постоянный хейт из-за изменения фигуры певицы, ведь за последние годы она заметно набрала вес. Нелли Фуртадо покидает сцену, оставив после себя хиты, которые стали символами начала 2000-х, и сердца миллионов поклонников по всему миру.

