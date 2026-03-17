Известная певица неожиданно спела хит Лободы на украинском и объяснила свой неоднозначный выбор

Певица LADA

Известная певица LADA неожиданно спела хит исполнительницы Светланы Лободы на украинском и объяснила свой неоднозначный выбор.

14 марта в киевском Дворце спорта состоялась церемония награждения независимой музыкальной премии MUZVAR Awards, которая собрала на одной сцене самых заметных артистов украинской музыкальной индустрии. Одним из провокационных выступлений вечера стал номер певицы LADA, которая исполнила песню "Мишка".

Певица устроила на сцене настоящее шоу. LADA появилась на байке, который стал центральным элементом постановки. Номер дополнили яркие сценические спецэффекты, а также динамичная хореография балета, что создало зрелищный перформанс.

Артистка также уже объяснила неоднозначный выбор песни. LADA, отметила, что хоть Светлана Лобода и выполняла композицию, однако права на нее ей не принадлежали. Между тем певица хотела, чтобы "Мишка" наконец-то зазвучал по-украински. Наконец, она и сделала это.

"Когда я решила петь эту песню, я узнавала о праве собственности и так далее, и у Светланы Лободы нет никаких прав на эту песню. Конечно, получилось провокационно, потому что песня такая. Но хотелось дать драйва, чтобы песня зазвучала именно на украинском языке", - поделилась певица.

Дата публикации 12:43, 17.03.26 Количество просмотров 30

Напомним, недавно певица Мила Нитич спела "Каюсь" на украинском. Также артистка удивила, как продюсер Владимир Бебешко, с которым она сотрудничала, был против этой композиции.