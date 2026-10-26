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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Известная певица отказалась от эмиграции детей во время войны и объяснила почему: "Не знают другого"

Звездная мама призналась, что даже во время войны способна находить силы жить дальше в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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ONUKA

ONUKA / © instagram.com/onukaofficial

Украинская певица ONUKA, настоящее имя которой Ната Жижченко, откровенно объяснила, почему не хочет эмигрировать вместе с детьми, несмотря на постоянные обстрелы в Украине.

Ранее исполнительница опубликовала в Instagram пост, в котором призналась, что ей «легче представить их под обстрелами, чем в эмиграции». В то же время, Ната признала, что такое мнение может звучать «жестоко и эгоистично», однако ей важно быть честной.

В комментарии «Люкс ФМ» ONUKA подробнее объяснила свою позицию. По словам певицы, ее дети фактически выросли в условиях полномасштабной войны, поэтому нет опыта жизни без воздушных тревог и постоянной опасности.

«Лучше бы обстрелов не было, но мне легче представить их здесь в этой реальности, чем где-то в эмиграции. Они не знают иного. Старшему ребенку не было и двух лет, когда началась война, а вторая уже родилась и первую ночь провела в укрытии роддома — знала, куда идет», — рассказала артистка.

ONUKA с сыном / © instagram.com/onukaofficial

ONUKA с сыном / © instagram.com/onukaofficial

По мнению Наты, дети еще не успели узнать жизнь, в которой можно свободно планировать будущее и не волноваться из-за воздушных тревог. В то же время певица считает, что многое зависит от того, как сами родители помогают детям адаптироваться к обстоятельствам.

«По-моему, дети не знают реальности до и как это быть без тревог, не знают мира, где ты просто можешь планировать. Они чувствуют себя в этом так гармонично, насколько родители это реализуют. Если они панически боятся, то, конечно, таким семьям лучше, если есть возможности не присутствовать в такой атмосфере», — пояснила ONUKA.

ONUKA с дочерью / © instagram.com/onukaofficial

ONUKA с дочерью / © instagram.com/onukaofficial

Сама артистка призналась, что научилась спокойно воспринимать жизнь в Украине во время войны. Она чувствует, что имеет собственную цель, а ее реализованность помогает ей быть опорой для детей.

«Я спокойно переживаю это. Я знаю, почему я здесь, и нашла много ответов на вопросы. А когда я наполнена и реализована, то у детей есть мама, которая не фрустрирована и знает свои цели в жизни. И показывает, что и в такой реальности можно доставлять максимум радости, наполнения и гармонии, жить свою жизнь в моменте», — подчеркнула звезда.

К слову, Ната Жижченко и ее муж, музыкант Евгений Филатов, воспитывают двух несовершеннолетних детей — шестилетнего сына Сашу и трехлетнюю дочь Лину.

Напомним, недавно ведущий Анатолий Анатолич отказался выезжать из Киева на зимовку и рассказал, как подготовил дом к зиме.

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