Известная певица после неудачи на нацотборе на "Евровидение" заговорила о возвращении на конкурс

KRUTЬ / © instagram.com/bandura_krut

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Украинская певица и бандуристка Марина Круть, она же KRUTЬ, заговорила о возвращении на нацотбор на "Евровидение".

Исполнительница дважды пыталась попасть на конкурс, но ей этого не удавалось. Но артистка, похоже, не собирается опускать рук. В интервью на YouTube-канале Марички Падалко бандуристка говорит, что все же хотела бы поехать на "Евровидение", поэтому попробует свои силы на нацотборе еще раз. Правда, KRUTЬ пока не знает, когда именно вернется, ведь на следующие два года у нее полностью расписан рабочий график. Тем не менее, бандуристка уже постепенно работает над конкурсной композицией.

"Меня не интересует нацотбор, меня интересует сам конкурс "Евровидение". Если бы можно было без нацотборов, я была бы очень счастлива. Я бы хотела пойти в третий раз. По состоянию на сейчас у меня есть график расписан на 2026-2027 года. К сожалению, есть большая вероятность, что я буду занята, когда будет происходить нацотбор. Я бы очень хотела. Если мне представится такая возможность, я бы пошла. Композиции еще нет, мы в процессе, но замысел уже есть", - говорит певица.

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KRUTЬ / © instagram.com/bandura_krut

Кстати, частично Марина Круть была причастна к "Евровидению". Дело в том, что в песне Kalush Orchestra - "Стефанія", которая в 2022 году завоевала на конкурсе первое место, звучит партия бандуристки.

"В песне "Стефанія", которая выиграла на "Евровидении" в 2022 году есть моя запись. Там есть бандура, которая звучит. Этого никто не знает, потому что мы это не афишировали, я не делала из этого огромный инфоповод. В ней была бандура еще в самом начале, еще тогда даже вокала, кажется, не было. Она звучит тихонько, ее там немного", - призналась артистка.

Отметим, KRUTЬ уже дважды пыталась попасть на "Евровидение". В 2020 году артистка участвовала в нацотборе с песней "99", но заняла тогда третье место. 2023-го исполнительница вернулась на конкурс. Марина Круть попробовала свои силы с песней "Колискова" и заняла уже второе место.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: КРУТЬ вже ПЕРЕМАГАЛА НА ЄВРОБАЧЕННІ?! Про нацвідбір, машини для колишніх і доходи

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Напомним, ранее KRUTЬ заговорила об переменах в личной жизни. Также артистка высказалась о своих бывших отношениях.