Известная певица после отказа от нацотбора на "Евровидение" заговорила о возвращении на конкурс

SKYLERR / © instagram.com/skylerr_official

Украинская певица SKYLERR, настоящее имя которой Валерия Кудрявец, призналась, что не исключает своего возвращения на сцену конкурса.

в 2024 году артистка участвовала в нацотборе на "Евровидение", однако в финале добровольно сняла свою кандидатуру из-за сбоя в работе приложения "Дія" и сомнений в честности голосования.

В прошлом году артистка категорически заявила, что больше не будет участвовать в нацотборе. Однако теперь призналась, что окончательной точки не ставит.

"Не могу сказать, что прям точно нет. Будто есть какой-то незакрытый гештальт. Конечно, все зависит от песни. Если она появится и я почувствую, что это именно то, тогда возможно", — поделилась Skylerr в шоу "Ближче до зірок".

SKYLERR / © instagram.com/skylerr_official

Пока же новой конкурсной композиции нет, певица сосредоточена на собственном творческом развитии и "создании лучшей версии себя". Звезда активно занимается спортом, начала пробовать гвоздестояние и открыла для себя новое хобби — складывать конструкторы.

