Известная певица после выезда из Украины удивила позицией и собралась петь на русском в Киеве

Певица Луна, она же Кристина Герасимова, которая недавно высказалась о выезде мужа из Украины, объяснила свою гражданскую позицию.

Во время эмиграции за границу артистка откровенно поделилась, что не чувствует себя принадлежащей к какому-либо сообществу, поэтому прижиться где угодно — простое для нее дело. По ее словам, ее статус "человека мира" дает ей свободу.

"Я не патриотка. Не чувствую своей причастности ни к одному национальному движению. Я больше отождествляю себя как человек мира и человек Вселенной, как человек, который имеет свои корни, но не боится вырвать себя с корнями и прижиться в другом месте. Я адаптивна ко всему. Принятие этого факта дает мне ощущение внутренней свободы. То есть я никому и ничему не принадлежу, а принадлежу только сама себе", — удивила певица в интервью российскому проекту "А поговорить".

Несмотря на то, Луна четко очертила границы своей позиции. Хотя она и не считает себя патриоткой Украины, но все равно ненавидит РФ. Публично она признала терроризм соседней страны, но тут же с теплотой вспомнила свои выступления для россиян. Артистка добавила, что извиняться за свои прошлые гастроли в России не хочет, ведь якобы не понимает "у кого и за что извиняться".

"К России у меня отвратительное отношение, потому что ее представляет Путин и вся его политика. Весь этот террор... Ну какое может быть отношение? Россия вторглась в Украину, мой дом. Заставила меня эмигрировать, убивает невинных людей, насилует. Но есть прошлый бэкграунд. Если говорить обо всех моих прикосновениях к России вне политики и до полномасштабной войны, то они были исключительно в положительном русле, потому что аудитория из России меня любила и воспринимала", — заявила Луна.

И, похоже, певица настолько выпала из контекста, что не исключает своего возвращения на украинскую сцену с русскоязычным репертуаром во время войны. Даже будучи в курсе языкового скандала с Сердючкой, когда организаторов оштрафовали за русский в рамках ее шоу в Киеве, Луна продолжает быть упрямой. Она удивляет наивностью и убеждена, что на "успокоение людей" в вопросе языка якобы просто нужно время.

"Я вернусь в Украину, когда еще ничего и не закончится. Не знаю, может, еще и в Киев поеду выступать. Очень на это надеюсь. Люди немного успокоятся в плане агрессии из-за языкового вопроса и поймут, что мы все едины и нужно принимать всех в "плюс" и взаимодействовать. И, возможно, тогда даже русскоязычный артист захочет писать больше песен на украинском. Потому что не будет такого давления", — выдала исполнительница.

Напомним, недавно певица Анастасия Приходько также попала в языковой скандал. Она объяснила, почему во время войны в публичном пространстве общается на русском.