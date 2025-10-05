Известная певица призналась, почему не пойдет на нацотбор "Евровидения": "Не думаю, что бы победила"

Мария Бурмака / © instagram.com/mariaburmaka

Реклама

Украинская певица, автор песен и ведущая Мария Бурмака рассказала о планах на участие в нацотборе на "Евровидение".

Исполнительница сразу отметила, что не видит себя участницей национального отбора на "Евровидение" и объяснила свою позицию. Так, по мнению Марии, ее выступление не даст ей занять первое место. Она призналась, что не считает свою музыку форматом этого конкурса, ведь всегда делала акцент не на трендах, а на содержании и долговечности своих песен.

"Я не думаю, что я бы победила, потому что у меня немножко другая музыка. И, как правило, на "Евровидении" то, что мне нравится больше всего, не побеждает. То есть у меня есть специфические вкусы, я делаю музыку всю свою жизнь такую, которая мне нравится. Она потом через 30 лет актуальна, но она не является, знаете, в фарватере модных и актуальных тенденций. Я пишу на годы, на десятилетия. Поэтому у меня такого мнения не было, но в свое время я была председателем национального жюри "Евровидения" в Украине", — рассказала звезда в интервью изданию "Гордон".

Реклама

Мария Бурмака

Тем не менее, за процессом отбора представителя от Украины на "Евровидение" Бурмака все же следит. Звезда убеждена, что конкурс служит хорошей площадкой для молодых артистов, которые только начинают свой путь.

"Сейчас я всегда смотрю, комментирую, стараюсь анализировать, что мне нравится, что нет, но, например, Ziferblat мне нравится очень. В этом году мне понравилось все, как у них было. Но участвовать я пока не планирую, потому что украинский национальный отбор на "Евровидение" — это площадка для молодых артистов показать себя всей Украине", — отметила она.

Напомним, недавно Мария Бурмака заговорила об обещании Ирине Билык и раскрыла правду об их дружбе.