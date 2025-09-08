Известная певица раскрыла, как ее 38-летний муж уехал из Украины во время войны: "Денег не давали"

Певица Луна / © instagram.com/kri_luna

Реклама

Известная певица Луна, она же Кристина Герасимова, раскрыла правду о выезде своего мужа Александра за границу.

Так, во время войны супруги с двумя детьми поселились в Испании, о чем стало известно в прошлом году. И сейчас Луна заявила, что Александр пересекал границу с помощью схем, ведь в целом был и есть призывного возраста. Она не стала вдаваться в подробности, а лишь объяснила, что сделал он это поездом и о побеге не жалеет. По словам певицы, они оба не были готовы жертвовать жизнью ради Родины, поэтому просто покинули ее в трудные времена.

"Саша уехал поездом через границу. Да, он человек, которому нельзя выезжать, но так сложилось, что получилось. Мы денег не давали. Есть другие пути выезда. Думаю, что ему не стыдно. Абсолютно нет ощущения, что я предаю кого-то своими поступками. Потому что, как сказал Мамардашвили (философ — прим. ред.) "истина дороже Родины". Моя истина заключается в том, что мы хотим прожить нашей семьей нашу жизнь, продолжить род и оставить след в виде творчества. Не готовы пожертвовать жизнью ради земли. Для меня ценнее моя жизнь и жизнь моей семьи, чем борьба за территорию", — объяснила Луна в интервью, которое почему-то выбрала дать российскому проекту "А поговорить".

Реклама

Певица Луна с мужем и детьми / © instagram.com/kri_luna

Исполнительница добавила, что во время войны не хотела приостанавливать свою концертную деятельность, поэтому ради мечты решилась на эмиграцию с семьей. Таким образом, по ее словам, ей с мужем легче будет осуществлять желаемое.

"Пришло осознание, что для нас самой большой ценностью является семья. Мы приняли решение выезжать, чтобы иметь возможность гастролировать. Иначе из Украины сложно выезжать на гастроли, потому что те, кто не имеет военного билета и он не обновлен, то они не могут податься в Минкульт на выезд", — добавила Луна.

Напомним, недавно певица Анастасия Приходько после языкового скандала оправдалась и объяснила свою четкую позицию.