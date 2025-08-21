Известная певица рассказала, как ходила в ТЦК вместо сына, который в четыре года перенес два инсульта

МЯТА / © instagram.com/myataua

Реклама

Украинская певица Юлия Загорская, известная под псевдонимом МЯТА, поделилась подробностями личной жизни, и как сейчас чувствует себя ее старший сын Юрий.

За кулисами "Музыкальной платформы Украины" популярная артистка впервые за длительное время рассказала о состоянии своего потомка. Напомним, несколько лет назад исполнительница делилась, что в результате прививки, которую мальчику сделали в детстве, у него произошло нарушение в работе головного мозга. По словам МЯТЫ, ее сын в четырехлетнем возрасте пережил два инсульта и некоторое время не разговаривал. Сейчас Юре 17 лет, он снова переживает непростой период и, по словам певицы, это сложное время для всей семьи:

"Так сложилось, что Юра у меня - ребенок с инвалидностью, поэтому мне пришлось пройти и ТЦК. Я туда ходила, подавала все документы. Потому что, к сожалению, пока нет какой-то единой базы, и в ТЦК не видят все медицинские выводы детей. Поэтому мне пришлось все это пройти, но я спокойно реагирую. Юра, слава Богу, тоже. В ТЦК, как я понимаю, нам должны выдать какую-то справку, с которой я смогу, если будет необходимость, выехать с ним за границу. Ведь даже при наличии вида на инвалидность без дополнительной справки из ТЦК нас не смогут выпустить", - рассказала певица ТСН.ua за кулисами "Музыкальной платформы Украины".

Реклама

Певица МЯТА вместе со старшим сыном Юрием / © instagram.com/myataua

По словам певицы, самый сложный период для их семьи был в начале полномасштабного вторжения – когда они не могли достать нужное лекарство, и им приходилось просить знакомых в других странах. Сейчас старший сын находится в стабильном состоянии, но об обучении в высшем учебном заведении после школы речь даже не идет.

"Сейчас он чувствует себя более или менее стабильно - мне главное держать его в этом стабильном состоянии, чтобы не было хуже. Слава Богу, лекарство есть, потому что в начале полномасштабного вторжения мы столкнулись с тем, что их не было, и это оказалось наибольшей проблемой для нас. Сейчас Юра учится в школе, на индивидуальном обучении. Мы приняли решение, что он никуда не будет поступать, потому что, к сожалению, не сможет", - говорит певица.

МЯТА приняла участие в концерте "Музыкальная платформа Украины", съемки которого были в МЦКИ / © instagram.com/myataua

Напомним, несколько лет назад певица ошеломила новостью, как после прививки у ее сына произошел инсульт.