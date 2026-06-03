Оксана Вояж

Реклама

Певица Оксана Вояж, бывшая звезда украинской сцены 2000-х, которая недавно сообщила, почему исчезла со сцены, рассказала о разочаровании в знакомых после начала полномасштабной войны и о том, как некоторые из них повторили российские пропагандистские нарративы, оказавшись в РФ.

После 24 февраля 2022 года артистка говорит, что начала иначе смотреть на людей из своего прошлого. Часть круга общения исчезла без объяснений. Другие внезапно изменили риторику. Некоторые уехали в Россию еще раньше, скрывая это. Особенно болезненными стали неожиданные звонки от тех, кому она доверяла. Именно один из таких контактов и стал для нее эмоциональным шоком.

«У меня никогда не было много друзей, но был один знакомый, которого искренне уважала. Он был известным фольклористом, работал с украинской музыкой, записывал песни, популяризировал культуру. Более того — был настолько проукраинским, что с ним трудно было говорить по-русски, казалось, он ее не понимает. И вот после начала большой войны он уехал в Россию, где, как оказалось, имел какой-то бизнес. Об этом я тогда еще не знала. Однажды позвонил мне: „Хочу поговорить о твоей песне „Повернешся живим“. Я обрадовалась, потому что на тот момент получала много теплых отзывов об этой работе, которую сделала в начале вторжения. Но разговор пошел в другую сторону. Он спросил: „А ты вообще понимаешь, кто на кого напал?“. Я даже не поняла, о чем идет речь. Переспросила», — говорит певица в интервью OBOZ.UA.

Реклама

Оксана Вояж

Певица признается, что дальше разговор перешел в откровенное повторение тезисов, которые она услышала впервые от близкого человека, но в искаженном виде. Это стало для нее психологическим ударом и разрывом доверия.

«Был еще один мой знакомый — когда-то едва ли не самый большой мой поклонник. Мы вместе занимались спортом, жили по соседству. Лет двадцать назад он женился на девушке из Санкт-Петербурга и переехал в Россию. Однажды тоже позвонил. Сначала все было тепло: рассказывал, как любит мои песни, как до сих пор их слушает. Вроде бы в шутку заметил, что зря перевела репертуар на украинский. А потом начал повторять те же пропагандистские тезисы. И чем дальше, тем страшнее. В какой-то момент сказал, что будет радоваться, когда Киев сотрут с лица земли. У меня был шок. Взорвалась: „Ты же украинская морда, что ты несешь?“ Заблокировала его», — возмутилась звезда.

Оксана Вояж и Ирина Билык

Отдельно артистка отмечает, что ее семья всегда имела четкую позицию в отношении Украины, даже в разговорах с дальними родственниками из РФ. Именно эти контрасты, по ее словам, еще больше обостряют ощущение потери доверия к людям, которых она знала годами.

«Родственников в России у меня никогда и не было. Только у свекров есть далекие где-то на Кубани. Но общаются редко. Помню один телефонный разговор свекра с ними. Ему говорят: „У вас там опасно, бандеровцы же“. А он ответил с юмором: „Так можете меня бояться, потому что я сам бандеровец“. Мне тогда очень понравилась его реакция», — радуется певица.

Реклама

Оксана Вояж и Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Напомним, недавно Влад Яма, который живет в США, после длительного молчания резко отреагировал на кровавый удар РФ по Киеву.

Новости партнеров