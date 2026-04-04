Известная певица рассказала об инвалидности 17-летнего сына после двух инсультов и шокировала заявлением

М'ЯТА / © instagram.com/myataua

Реклама

Украинская певица Юлия Загорская, более известная под псевдонимом М’ЯТА, откровенно рассказала о состоянии своего 17-летнего сына Юрия, который в детстве перенес два инсульта.

На проекте "Наодинці з Гламуром" звезда поделилась, что путь восстановления продолжается и требует постоянной работы. Артистка призналась, что ее сын имеет первую группу инвалидности и много лет не может оставаться без присмотра взрослых. Несмотря на это, бюрократические процедуры не прекращаются.

Как ранее делилась М’ЯТА, она была вынуждена самостоятельно ходить в ТЦК и заниматься документами сына. Теперь же в разговоре с Анной Севастьяновой звезда говорит, что впоследствии такую процедуру будет вынуждена делать еще раз после достижения Юрием совершеннолетия. И все для того, чтобы доказывать непригодность парня для службы.

Реклама

«Пока ему предоставили справку, что он стоит на учете. Для меня это очень странно и немного смешно. Потому что это ребенок с первой группой инвалидности, подгруппой А. Он не может находиться без присмотра взрослого. Когда ему исполнится 18 лет, то мне снова придется идти в ТЦК, проходить все комиссии, подавать все бумаги, чтобы доказать, что он действительно не способен служить. Хотя он мне говорит, что станет полицейским», — рассказала звезда.

М'ЯТА с сыном / © instagram.com/myataua

Сейчас парень учится в инклюзивной школе и отдельно занимается с преподавателями. Певица признается, что даже базовые вещи, такие как речь или ориентация в пространстве, даются пока непросто.

«Ему сейчас 17 лет. Он занимается с преподавателями в инклюзивной школе. Для меня главной целью было, чтобы он заговорил и мог хотя бы немного ориентироваться в пространстве, но с этим есть трудности и мы работаем над этим. Это пожизненный труд», — призналась М'ЯТА.

Звезда также шокировала признанием о собственном состоянии. По ее словам, длительное время она полностью отдавала себя уходу за сыном и в какой-то момент забыла о собственном здоровье. Это привело к серьезному недугу, подробности которого она решила не раскрывать. Лишь добавила, что лечение было длительным и серьезным.

Реклама

«Некоторое время я много вкладывала в старшего своего сына. И случилось так, что я забыла о себе. И потом я просто сама очень сильно заболела. Этого никто не видел, потому что в Instagram была красивая картинка. И около пяти лет я сама серьезно лечилась и выходила из этого состояния», — шокировала звездная мама.

Отметим, ранее М'ЯТА делилась, что ее сын в результате прививки пережил два инсульта еще в четырехлетнем возрасте. После инцидента мальчик некоторое время не разговаривал. Сейчас семья снова проходит непростой период, продолжая борьбу за его здоровье.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: ВОЛКАНОВА ЗАБРАЛИ В ТЦК? ЧИ підозрює ТОПОЛЯ КОЛИШНЬОГО У ЗЛИВІ відео? Зіркові РОЗБІРКИ