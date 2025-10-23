Известная певица разнесла Полякову за попытки изменить правила нацотбора на "Евровидение": "Это лазейка"

СолоХа, Оля Полякова

Реклама

Украинская певица СолоХа, настоящее имя которой Тереза Балашова, после подачи заявки на Национальный отбор на "Евровидение-2026" высказалась о призывах Оли Поляковой изменить правила конкурса.

В частности, говорится о попытке Оли попасть в список конкурсантов, несмотря на несоответствие ее кандидатуры правилам. Дело в том, что артистка после 2014 года выступала в РФ и это является веским основанием для отказа. Но серьезно настроенная Полякова взялась за отстаивание своих прав как гражданки Украины и упрекнула организаторов конкурса Суспільне в нарушении законов. К тому же даже пригрозила судом.

На это отреагировала ее конкурентка СолоХа, которая тоже мечтает представлять Украину в следующем году на «Евровидении». Исполнительница, в свою очередь, отметила, что считает неприемлемым удовлетворение таких желаний Поляковой. По ее мнению, правила должны быть неизменными, ведь иначе это может поспособствовать обесцениванию «национальных чувств» украинцев.

Реклама

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

«Я считаю, что это неприемлемо ни в коем случае. И если ее примут и изменят правила, тогда это откроет возможности и в дальнейшем всем артистам, которые выступали в России, как с 2014 года, так и год назад, подавать заявки. Это откроет определенное „окно Овертона“ для нашего шоу-бизнеса и лазейку, возможность саботировать правила, плевать на украинские национальные чувства. Тогда, извините, смогут и российские артисты у нас участвовать, и песни скоро будут на русском языке?!» — эмоционально высказалась СолоХа в интервью Meta.

Напомним, недавно в «Суспільному» ответили певице Оле Поляковой, которая требует изменить правила Национального отбора на «Евровидение». Вещатель объяснил, какими будут дальнейшие действия.