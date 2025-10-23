- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 321
- Время на прочтение
- 2 мин
Известная певица разнесла Полякову за попытки изменить правила нацотбора на "Евровидение": "Это лазейка"
СолоХа гневно упрекнула коллегу за ее выступления в РФ, из-за которых вспыхнули скандалы.
Украинская певица СолоХа, настоящее имя которой Тереза Балашова, после подачи заявки на Национальный отбор на "Евровидение-2026" высказалась о призывах Оли Поляковой изменить правила конкурса.
В частности, говорится о попытке Оли попасть в список конкурсантов, несмотря на несоответствие ее кандидатуры правилам. Дело в том, что артистка после 2014 года выступала в РФ и это является веским основанием для отказа. Но серьезно настроенная Полякова взялась за отстаивание своих прав как гражданки Украины и упрекнула организаторов конкурса Суспільне в нарушении законов. К тому же даже пригрозила судом.
На это отреагировала ее конкурентка СолоХа, которая тоже мечтает представлять Украину в следующем году на «Евровидении». Исполнительница, в свою очередь, отметила, что считает неприемлемым удовлетворение таких желаний Поляковой. По ее мнению, правила должны быть неизменными, ведь иначе это может поспособствовать обесцениванию «национальных чувств» украинцев.
«Я считаю, что это неприемлемо ни в коем случае. И если ее примут и изменят правила, тогда это откроет возможности и в дальнейшем всем артистам, которые выступали в России, как с 2014 года, так и год назад, подавать заявки. Это откроет определенное „окно Овертона“ для нашего шоу-бизнеса и лазейку, возможность саботировать правила, плевать на украинские национальные чувства. Тогда, извините, смогут и российские артисты у нас участвовать, и песни скоро будут на русском языке?!» — эмоционально высказалась СолоХа в интервью Meta.
Напомним, недавно в «Суспільному» ответили певице Оле Поляковой, которая требует изменить правила Национального отбора на «Евровидение». Вещатель объяснил, какими будут дальнейшие действия.