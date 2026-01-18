Известная певица резко отреклась от карьеры и язвительно подколола продюсера Jerry Heil: "В истерике"

Кажанна и Jerry Heil / © instagram.com/kazhanna_

Известная певица Кажанна шокировала публичным признание о сотрудничестве с продюсером Jerry Heil, настоящее имя которой Яна Шемаева, и ее лейблом.

В фотоблоге артистка неожиданно намекнула, что разрывает сотрудничество и даже рассматривает возможность покинуть шоу-бизнес. И все это на фоне жалоб Кажанны на лейбл Jerry Heil и моральные травмы, которые она якобы получила во время совместной работы.

«У меня нет больше желания вести публичную деятельность и писать музыку. Индустрия — ужас, социум — еще хуже. Спасибо лейблу NOVA MUSIC за все мои моральные травмы за эти два года. Вы, как тот самый первый бывший, после которого надо десять лет терапии. Гудбай», — резко написала Кажанна в сторис.

Пост Кажанны / © instagram.com/kazhanna_

По словам Кажанны, после обнародования этого заявления с ней якобы связался лейбл и заговорил о «репутационных рисках». Такая реакция лишь обострила эмоциональное состояние исполнительницы. Поэтому она вспомнила случаи с лейблом, когда тот выходил за рамки человечности.

«Сижу в дикой истерике и абсолютном бессилии, непонимании как дальше. А мне пишет человек из лейбла, не спрашивая как я, а о том, что у них „репутационные риски“. Я шокирована. Так же была шокирована, когда мне давали д*бильны* правки о работе в нерабочее время и требовали сделать их немедленно, а я сидела с бронхитом и котом, который умирал на руках», — эмоционально отреагировала звезда.

Пост Кажанны / © instagram.com/kazhanna_

Интересно, что незадолго до этого Кажанна в соцсети Threads делала неоднозначные отсылки к конкурсной композиции Jerry Heil на нацотбор на «Евровидение-2026». Певица скрыто высмеяла религиозную тематику, которую затрагивает Яна в своей песне «CATHARTICUS (prayer)», и в шутку переделала строки из своего хита «boy» на похожий лад. Некоторые юзеры обвинили ее в намеренной дискредитации продюсера, на что в ответ от Кажанны получили: «Нет, это плохо. Я только хочу, чтобы мне дали свободу и покой».

Посты Кажанны / © instagram.com/kazhanna_

Комментарии Кажанны под сторис / © instagram.com/kazhanna_

В то же время еще в прошлом году звезда провоцировала слухи о невыгодных условиях лейбла признаниями о малом заработке со своего творчества. Это начало дискуссии в Сети якобы о том, что продюсер могла забирать львиную долю заработка с песен подопечной себе. Впрочем, Кажанна все же расставила точки над «и» и еще тогда стала на защиту Jerry Heil, назвав все те слухи «полным бредом».

Шокированная Jerry Heil пока в Telegram-канале отметила, что происходит разъяснение ситуации и впоследствии ее лейбл официально прокоммуницирует. В свою очередь Кажанна уже удалила посты в Threads, оставив только сторис, и написала после этого слово «контрактикус» на черном фоне. Но к слову, еще на днях лейбл и его подопечная артистка публиковали совместный пост о гастролях. Но, похоже, что-то пошло не так.

Пост Jerry Heil / © t.me/jerryheil

Пост Кажанны / © instagram.com/kazhanna_

