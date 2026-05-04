Известная певица резко упрекнула Тринчер в копировании ее эротического образа: "Полностью слизано"

СолоХа, Анна Тринчер

Украинская певица Анна Тринчер анонсировала новую песню в раскованном образе и разгневала свою коллегу СолоХу.

Артистка поделилась в Instagram фрагментом будущего релиза, где предстала в соблазнительном образе на кухне. В ролике Тринчер в ярком платье и чулках игриво взаимодействует с продуктами и добавляет видео эротических ноток. В частности, имитирует приготовление теста, а в перерывах пьет молоко и лакомится клубникой со взбитыми сливками. Еще больше воображение фанов будоражат ее позы и прикосновения к себе.

Пост Анны Тринчер — реакция СолоХи

Довольно провокационное видео вызвало немало эмоций. Так, СолоХа заявила, что увидела у Анны слишком много похожего со своим клипом на песню «Булочка». В нем она также использовала подобные визуальные приемы — кухню, десерты и эротическую подачу. Певица не сдержала эмоций и публично обратилась к коллеге в комментариях, а затем опубликовала видео со сравнением в сторис.

«Мой клип „Булочка“ полностью слизан… Неужели нет больше фантазии. Я в ах**», — резко написала артистка коллеге.

Дата публикации 17:07, 04.05.26

В ответ поклонники Анны стали на ее защиту. В частности, упрекнули Солохе в «зависти», попытках якобы привлечь внимание к клипу «Булочка» и призвали «прекратить докапываться до коллег». К тому же проанализировали оба видео и признали, что «это не имеет ничего общего».

Среди звездных коллег Анны также нашлось немало тех, кто отреагировал с юмором. В частности, Злата Огневич пошутила: «Аня, ты пожар. Так панкейки хоть получились?». А судья «МастерШефа» Владимир Ярославский добавил: «Как такое можно было снять без меня». Однако сама Тринчер пока не реагировала на скандал.

