Известная певица родом из РФ подала документы на получение украинского гражданства

Экс-солистка группы YUKO, певица Юлия Юрина подала документы на получение украинского гражданства.

Исполнительница родом из РФ, однако в 2012 году переехала в Украину, где и осталась жить. Певица поет на украинском, развивает народный фольклор, волонтерит и категорически выступает против войны. Кроме того, уже длительное время Юлия Юрина пытается получить украинское гражданство. Однако артистка терпит в этом плане неудачи, особенно во время полномасштабной войны, когда эта процедура усложнилась.

Однако 17 марта этого года у Юлии Юриной наконец-то приняли документы на смену гражданства. Сейчас президент Владимир Зеленский должен их подписать, а после этого артистку ждут экзамены по истории Украины и Конституции. Знаменитость говорит, если все будет происходить хорошо, то ориентировочно через год сможет получить гражданство.

"17 марта 2026 года у меня приняли документы на смену гражданства. Сколько теперь его ждать - неизвестно. Теперь эти документы должны обработать, подать это мое заявление президенту Украины, чтобы он это согласовал и подписал. В положительном случае где-то около через год я могу получить документы", - поделилась артистка.

Также исполнительница отметила, что поздравлять ее пока что рано. Подача документов - это лишь один из важных этапов. На очереди подпись президента и сдача экзаменов. Певица отметила, что будет принимать поздравления уже после получения украинского паспорта.

"Подписала обязательство сдать экзамен по Конституции и истории Украины. Буду сдавать. Вдруг что, то поздравлять еще не с чем. Я только подала документы, у меня их только приняли. Будем поздравлять, когда президент подпишет и когда мне уже вручат пластиковую карточку, когда я составлю экзамены", - отметила исполнительница.

Напомним, тем временем певица родом из Украины Елка стала на сторону оккупантов. Артистка, несмотря на войну в ее родной стране, осталась в России и получила российский паспорт.