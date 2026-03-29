Известная певица родом из РФ шокировала реакцией родственников-путинистов на обстрелы в Украине

Юлия Юрина / © instagram.com/yurina_yuyu

Украинская певица и экс-участница группы «Yuko» Юлия Юрина откровенно рассказала о своих корнях, противоречивых отношениях с родителями и боли из-за отсутствия настоящей поддержки семьи.

Артистка признается, что во время обстрелов близкие почти не интересуются ее безопасностью, а даже говорят, что так и надо. В интервью на OBOZ.UA артистка признает, что у ее родных совсем нет сочувствия или понимания. Поэтому контакты с семьей ограничены, но и те стали формальностью: поздравления с праздниками и короткие звонки не компенсируют отсутствие поддержки.

«Наши позиции кардинально отличаются, и разговоры о войне почти всегда заканчиваются ссорами. Это постоянные противоречивые чувства: мы можем год общаться, а потом год — нет», — признается Юлия.

Юлия Юрина / © instagram.com/yurina_yuyu

В то же время Юрина узнала, что ее прадед был из Днепра и воевал против нацистов, дойдя до Берлина. Для артистки это стало важным открытием собственных украинских корней. Однако подтвердить его документально сложно, ведь контакты с семьей минимальны, а попытки обсудить историю часто заканчиваются конфликтами.

«Бабушка иногда говорит: „Лучше бы ты осталась в Краснодаре и пела в Кубанском казачьем хоре“. Мне кажется, они до конца не понимают моего пути — ни моего выбора, ни того, чем я занимаюсь», — добавляет певица.

Юлия подчеркивает, что война обострила семейные разногласия и заставила ее выстраивать собственную жизнь на принципах безопасности и внутренней устойчивости. Даже популярность и музыкальная карьера не могут заменить поддержку близких в такие времена.

Напомним, недавно известная певица родом из РФ подала документы на получение украинского гражданства.