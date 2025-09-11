Известная певица шокировала тяжелой реабилитацией после уменьшения груди и раскрыла стоимость операции

Даша Майорова / © instagram.com/dashatm19

Реклама

Популярная украинская блогерша и певица Даша Майорова, которая уменьшила размер груди, шокировала тяжелой реабилитацией после операции.

Подробности о своем состоянии звезда Сети рассказала в Telegram-канале. На днях блогерша сделала операцию по уменьшению груди. Хоть в целом Даша Майорова чувствует себя хорошо после хирургического вмешательства, но неприятных моментов не удалось избежать. Певица теряла сознание и страдала от судорог. Более того, Майоровой даже приходилось вызывать "скорую".

"Я даже не думала, что реабилитация будет настолько "яркой" — с потерей сознания, судорогами и пеной. Приехала "скорая", но они сказали: "Заберем, но будем обследовать по очереди, потому что есть пациенты с более тяжелыми случаями". Сплошной сюр", — делится блогерша.

Реклама

Даша Майорова / © instagram.com/dashatm19

Сейчас реабилитация Даши Майоровой продолжается. Блогерша принимает обезболивающие, а также носит специальный бандаж для бюста. Конечный результат знаменитость сможет увидеть уже через три месяца. Кстати, блогерша также раскрыла стоимость операции. За уменьшение груди знаменитость заплатила восемь тысяч евро.

Напомним, Даша Майорова на днях сообщила, что уменьшила грудь. В частности, блогерша об этом мечтала с 13 лет. Кроме того, три резких похудения влияли на вид бюста. Поэтому знаменитость решилась на пластическую операцию.