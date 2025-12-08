- Дата публикации
-
Гламур
- Гламур
- Количество просмотров
- 13
- Время на прочтение
- 2 мин
Известная певица удивил, как муж-иностранец приревновал ее к партнеру по "Танцам со звездами"
Артистка поделилась, как успокаивала возлюбленного.
Известная украинская певица KOLA, она же Анастасия Прудиус, рассказала, как муж приревновал ее к партнеру по проекту "Танцы со звездами".
Исполнительница стала участницей предновогоднего спецвыпуска танцевального шоу. С каким хореографом она будет выступать на паркете - пока неизвестно. Тем не менее, муж KOLA уже успел приревновать. Артистка на проекте "Тур зірками" вспомнила, как возлюбленного смущала ее близость с партнером. Однако исполнительница успокоила мужа. Она объяснила, что это всего лишь шоу, к тому же танцевальное.
"Немножечко, может, ревновал. Но я его так успокоила, что это шоу, проект. А он мне: "А что это он так близко, а что это такое?". Я говорю, что это так надо, это же танцы, все нормально. Но он мне доверяет, я ему тоже. Я думаю, если бы я хотела где-то загулять, то уже давно бы это сделала", - призналась артистка.
Кстати, KOLA говорит, что она мужа не ревнует, поскольку он не дает ей для этого поводов. Хотя, по словам исполнительницы, ее воображение может еще и как разгуляться: "Он себе не позволяет каких-то таких поступков, чтобы я что-то себе придумывала. Хотя я могу, очень сильно".
Отметим, KOLA тайно вышла замуж в 2023 году. Избранником артистки стал мужчина-иностранец Вячеслав, который сам родом из Днепра, но долгое время живет в Израиле. Возлюбленный старше исполнительницы на 13 лет. Сейчас супруги живут на две страны.
