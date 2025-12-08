Известная певица удивил, как муж-иностранец приревновал ее к партнеру по "Танцам со звездами"

Певица KOLA / © пресслужба каналу "1+1"

Реклама

Известная украинская певица KOLA, она же Анастасия Прудиус, рассказала, как муж приревновал ее к партнеру по проекту "Танцы со звездами".

Исполнительница стала участницей предновогоднего спецвыпуска танцевального шоу. С каким хореографом она будет выступать на паркете - пока неизвестно. Тем не менее, муж KOLA уже успел приревновать. Артистка на проекте "Тур зірками" вспомнила, как возлюбленного смущала ее близость с партнером. Однако исполнительница успокоила мужа. Она объяснила, что это всего лишь шоу, к тому же танцевальное.

"Немножечко, может, ревновал. Но я его так успокоила, что это шоу, проект. А он мне: "А что это он так близко, а что это такое?". Я говорю, что это так надо, это же танцы, все нормально. Но он мне доверяет, я ему тоже. Я думаю, если бы я хотела где-то загулять, то уже давно бы это сделала", - призналась артистка.

Реклама

Певица KOLA

Кстати, KOLA говорит, что она мужа не ревнует, поскольку он не дает ей для этого поводов. Хотя, по словам исполнительницы, ее воображение может еще и как разгуляться: "Он себе не позволяет каких-то таких поступков, чтобы я что-то себе придумывала. Хотя я могу, очень сильно".

Отметим, KOLA тайно вышла замуж в 2023 году. Избранником артистки стал мужчина-иностранец Вячеслав, который сам родом из Днепра, но долгое время живет в Израиле. Возлюбленный старше исполнительницы на 13 лет. Сейчас супруги живут на две страны.

Напомним, ранее ведущий Григорий Решетник рассказал, как готовится к "Танцам со звездами". Шоумен раскрыл, насколько похудел благодаря тренировкам и диете.