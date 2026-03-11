Известная певица впервые заговорила о личной жизни и призналась, что потеряла из-за популярности

Monokate

Украинская певица Екатерина Павленко, известная как фронтвумен группы «Go_A»и сольная исполнительница Monokate, поделилась деталями личной жизни и переживаниями, которые пришли вместе с резким взлетом популярности. По словам артистки, период после успеха песни «SHUM» на «Евровидении-2021» заставил ее пересмотреть многие вещи в собственной жизни — в том числе и отношения.

В интервью «Разом-UA» певица признается: иногда творчество и карьера требуют непростых решений, и однажды ей пришлось отказаться от любви. Екатерина объясняет, что для нее важно думать не только о себе, но и о человеке рядом.

«Иногда тебе приходится отказаться от отношений даже. Когда ты понимаешь, что для человека, которого ты любишь, будет гораздо лучше, если… потому что он не сможет жить этой жизнью. Я учитываю людей, которые мне ценны и думаю об их будущем», — поделилась артистка.

Исполнительница убеждена, что здоровые отношения невозможны без взаимного уважения к личным амбициям. Именно поэтому она не принимает ситуации, когда партнер вынужден жертвовать собственными мечтами.

«Компромиссы должны быть, но если они не вредят другому человеку. То есть, я против того, чтобы человек, который был бы со мной, постоянно шел на компромисс. Это жизнь другого человека, и он тоже имеет право на реализацию, на то, чтобы прожить ее счастливо, а не в тени другого человека», — пояснила певица.

Впрочем, сейчас в личной жизни Monokate, по ее словам, все стабильно. Артистка признается, что находится в отношениях, но намеренно не афиширует подробности.

«Я никогда о нем не говорила. Честно говоря, личная жизнь — она на то и личная, чтобы держать ее при себе. Сейчас у меня все стабильно хорошо», — отметила Павленко.

На уточнение журналистов, есть ли у нее любимый человек и как давно продолжаются эти отношения, певица ответила коротко:

«Ну конечно, конечно есть… Но я не знаю, с какого момента считать. Долго… Чем меньше говоришь, тем лучше все в жизни происходит».

Артистка объясняет, что значительно комфортнее выражать свои переживания через творчество, а не через интервью.

«Мне гораздо интереснее говорить музыкой. Мне кажется, если послушать мои песни, то по песням можно понять, что происходит в моей личной жизни. Чем больше ты говоришь и выносишь не творчеством, а просто словами, тем меньше в тебе остается энергии, которую хочется выразить в творчестве», — подытожила она.

