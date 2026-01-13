Известная певица высказалась об отказе ей в выдаче паспорта Украины: "Обращалась к нардепам"

Юлия Юрина / © instagram.com/yurina_yuyu

Экс-солистка группы YUKO, певица Юлия Юрина откровенно рассказала о непростом и затяжном пути к получению украинского гражданства.

Так, артистка, которая родилась в России, еще с 2012 года там не проживает и давно связала свою жизнь с Украиной. Однако, борьба за право стать гражданкой Украины продолжается уже много лет. С самого начала певица демонстрировала четкую проукраинскую позицию: активно популяризировала украинский фольклор, выступала на украинском языке и публично сожгла паспорт РФ. Юрина также неоднократно подчеркивала, что имеет полный пакет документов для оформления украинского паспорта.

Впрочем, в начале прошлого года Юлия получила отказ от Государственной миграционной службы Украины. Причина — особые правила предоставления гражданства гражданам РФ во время полномасштабной войны. Согласно действующим нормам, в военное время россияне могут получить украинское гражданство только при исключительных основаниях. Среди них — выдающиеся заслуги перед Украиной, контрактная служба в ВСУ, Нацгвардии или Госспецслужбе транспорта, специальный статус проживания или несовершеннолетние дети с правом на гражданство.

Юлия Юрина убеждена, что может быть отнесена именно к категории людей с особыми заслугами перед государством. Однако для этого необходимо официальное представление от профильного министерства. В ее случае — Министерства культуры и информационной политики Украины.

«Для того, чтобы доказать, что я важна для Украины, за меня должно поручиться какое-то министерство. В моем случае это Министерство культуры. Я написала туда официальное письмо больше года назад и просила сделать представление в ГМС. За полгода получила лишь промежуточный ответ», — поделилась певица в интервью blik.ua.

В отчаянии артистка пыталась сдвинуть дело с мертвой точки через народных депутатов, надеясь на их официальные запросы. Однако, по ее словам, даже это не принесло результата — вопрос и дальше откладывают, а ответы исчезают в бюрократических коридорах.

«Мне написали, что моим вопросом занимаются „заинтересованные органы“ и что мне сообщат позже. С тех пор ничего нового. Я обращалась к нескольким нардепам с просьбой подать обо мне запрос в Минкульт. Некоторые из них обещали мне это сделать. Если же запрос поступает уже от нардепа, то его уже невозможно проигнорировать и надо дать официальный ответ. Последний раз я это просила сделать в декабре. Предыдущее заявление было еще 3-4 месяца назад. И до сих пор тишина. Мне давали номера разных чиновников из Министерства культуры. Они мне все время говорили, что бы я перезвонила на следующий день.

