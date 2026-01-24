Известная певица Юрина после развода закрутила роман и стала жертвой абьюза: "Хочу вычеркнуть это"

Юлия Юрина / © instagram.com/yurina_yuyu

Известная певица, экс-солистка группы YUKO Юлия Юрина ошеломила неудачным романом после своего развода.

Исполнительница еще в прошлом году объявила о разрыве брака с мужем Владиславом Байдуном из-за смены интересов и негативного влияния работы вместе. Но, как оказалось, после того Юлия имела еще одни отношения, которые скрывала от публики. По словам певицы, в тот период она решила сразу познать новые ощущения и поверила в «идеальную картинку», которая оказалась иллюзией. Тогдашний избранник Юриной начал контролировать ее жизнь и манипулировать, поэтому она ушла от него.

«У меня были одни отношения всю жизнь — надо новые. И я повелась на очень красивую картинку. Это была любовь, которая закрутила. Была очень влюбленной и это сработало на все мои психические расстройства, триггеры и травмы. Я вступила в суперабьюзивные отношения. Я жила в семье двух женщин — мама и бабушка — и нет качественной картины как должно быть, не знаю как вести себя в семье с мужчиной. Меня покружили и максимально пустили пыль в глаза, а потом потихоньку начали ограничивать во всем», — шокировала артистка в проекте "Слей Шоу".

Юлия Юрина / © instagram.com/yurina_yuyu

О физическом насилии Юрина отказалась говорить прямо. Она лишь отметила, что «просто хочет вычеркнуть это из головы и жизни». По словам певицы, после этого опыта она стала жестче и даже с иронией признается, что ей «жаль следующих мужчин», которые будут пытаться строить с ней отношения. Но в будущем Юлия все же стремится «вернуть ощущение себя как свободной женщины, которая может делать все что угодно и не оглядываться для реакции разрешения».

