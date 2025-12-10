Известная пиарщица после смерти ADAM раскрыла новые подробности его болезни: "Должны были выписывать"

ADAM, Юла / © instagram.com/yulattt

Украинский PR-менеджер Юла рассказала подробности о состоянии и болезни ADAM перед его смертью 7 декабря.

По словам звезды, она с мужем, шоуменом Анатолием Анатоличем, регулярно общались с семьей Михаила Клименко (настоящее имя ADAM). Именно поэтому, говорит Юла, она одной из первых узнала о госпитализации 38-летнего музыканта. Тогда это стало шоком для нее. Впрочем, пиарщица вспоминает, что еще задолго до критического состояния артист жаловался на головную боль. Однако, как оказалось, не обращал на это внимания и продолжал активно работать.

«Как он заболел, трудно сказать. Знаю, что некоторое время жаловался на головную боль, но списывал это на переутомление или защемление мышц. Думаю, как востребованный артист он просто не уделял должного внимания первым звоночкам. Переутомление, переезды, многочисленные концерты — все списывал на привычные трудности гастрольной жизни», — рассказала жена Анатолия Анатолича в комментарии oboz.ua.

Когда самочувствие Михаила начало ухудшаться и он впал в кому, многие неравнодушные взялись помогать. В частности, по словам Юлы, особые усилия приложил Александр Пономарев, на студии которого певец регулярно создавал хиты. Он помог коллеге найти лучших врачей. Но, к сожалению, сердце ADAM остановилось.

«К его спасению присоединилось очень много людей. Многие переводили средства, активно поддерживали. Особую роль сыграл Александр Пономарев, который очень помогал, привлек врачей. Коллеги также все, кто мог. Потеря Миши стала неожиданным и огромным горем для нашего сообщества. Мы очень надеялись, что все будет хорошо: у него была хорошая частная клиника, подключилось много специалистов. Но, к сожалению, произошло непоправимое», — поделилась Юла.

АДАМ и Юла / © instagram.com/yulattt

В то же время избранница Анатолия Анатолича вспомнила, что сначала Михаил постепенно выздоравливал и даже готовился к выписке из клиники. В это время он даже переписывался с Юлой и успокаивал всех. Однако через день его состояние внезапно стало критическим и он оказался в реанимации. К сожалению, последствия туберкулезного менингита не дали шанса на жизнь.

«К большому сожалению, я узнала одной из первых, что он попал в больницу. Мы переписывались, и через какое-то время сообщил, что уже чувствует себя намного лучше. Его даже должны были выписывать. Запланировали на пятницу, а в четверг вечером состояние ухудшилось. Потом — реанимация, кома… И все равно до последнего мы надеялись, что все будет хорошо», — добавила пиарщица.

Напомним, в Киеве 9 декабря состоялась церемония прощания с ADAM в Национальной филармонии. Провести коллегу в последний путь артиста пришло немало звезд и семья. Они произнесли речи и довели до слез всех присутствующих.