Известная пиарщица разорвала сотрудничество с кумом Козловским и честно раскрыла причину: "Мы не смогли"

Виталий Козловский, Юла

Украинская пиарщица Юла разорвала рабочие отношения с певцом Виталием Козловским.

Юла уже больше года занималась перезапуском яркой карьеры артиста. Впрочем, в эксклюзивном комментарии "Музвар" она ошарашила заявлением, что больше они не сотрудничают. Юла указала и на причины такого решения. По ее словам, у них не совпадают видения будущей стратегии развития Козловского как артиста.

"Скажу честно: у нас не совпадают взгляды на стратегическое видение артиста и это нормально. Мы две творческие личности: у меня свое видение как специалиста, у Виталия — свое. Мы не смогли найти будущий совместный творческий путь, но нам удалось вместе громко перезапустить проект и сделать самое яркое появление артиста в 2025 году, а может, и вообще за все годы", — заявила Юла.

Тем не менее, пиарщица отмечает, что продолжит держать связь с Виталием, ведь после появления у него сына Оскара она породнилась с исполнителем и стала для него кумой. В то же время Юла добавляет, что в будущем готова консультировать артиста при такой необходимости и инициативе с его стороны.

"Я всегда открыта и готова помочь, когда это будет нужно Виталию, ведь я — крестная мама его сына, и наши связи навсегда останутся родственными. Мы относимся друг к другу с большим уважением, и я всегда готова к консультациям и советам. На берегу мы договаривались быть честными друг перед другом. Я не хочу, чтобы работа нас не сближала, а отдаляла. Но наше сотрудничество — это на всю жизнь, потому что у нас есть наш маленький Оскар", — пояснила пиарщица.

Напомним, недавно Виталий Козловский рассказал о расстройстве, которое получил на войне.