Известная преподавательница вокала из TikTok пришла на "Голос країни" и заставила тренеров "соревноваться" за нее

Елена Украинец / © dawn.com

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Преподавательница вокала и TikTok-блогерша Елена Украинец пришла на «Голос країни», чтобы осуществить давнюю мечту и доказать, что оскорбительные слова из прошлого не определяют ее талант.

В начале карьеры один из продюсеров жестоко раскритиковал облик Елены. После этого она даже усомнилась, стоит ли продолжать петь.

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«Ну и плюс, знаете, как в шоу-бизнесе, как один сказал мне продюсер: "Тебя кривые ноги и косые глаза, куда тебе сунутся?" Решила, что, вероятно, не нужно петь. Может, значит, это не мое, возможно, я недостаточно талантлива», — вспомнила участница.

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Елена Украинец / © dawn.com

Впоследствии украинец открыла собственную школу вокала и нашла себя в преподавании. На сцене шоу она поразила тренеров не только голосом, но и зажигательной энергетикой. В нее развернулись Наталья Могилевская, Артем Пивоваров и Тина Кароль.

Наставники начали соревноваться за участницу и даже в шутку спорили, кто сможет дольше прыгать вместе с ней во время пения. Елена также исполнила песню в дуэте с Могилевской. Впрочем, в конце концов, свой выбор она сделала в пользу команды Артема Пивоварова.

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Украина».

Напомним, в прошлом выпуске шоу Наталья Могилевская расплакалась на "Голосе" от песни Скрябина и с трепетом вспомнила покойного музыканта .

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