Известная продюсерша выдала правду о браке Поляковой и каков на самом деле ее муж: "Оля, молись"

Маргарита Сичкарь, Оля Полякова и ее муж

Реклама

Бывший ресторатор и книжный продюсер Маргарита Сичкарь высказалась о муже певицы Оле Поляковой — бизнесмене Вадиме Буряковском.

Так, звезда призналась, что знакома с Буряковским уже «миллион лет» и считает его примером настоящего мужчины. По ее словам, артистке очень повезло с таким партнером, несмотря на его недавние громкие скандалы.

В интервью журналистке Олесе Бацман Маргарита добавила, что внешность для нее не имеет решающего значения. Несмотря на то, что, по ее словам, Буряковский не красавец и невысокого роста, она ценит его человеческие качества.

Реклама

«Я знаю Вадика миллион лет. Это настоящий мужчина, несмотря на его небольшой рост, не красавец. Однако Полякова сорвала джекпот. Оля, молись на Вадика, пускай живет сто лет. Его нужно беречь», — заявила Сичкарь.

Олеся Бацман и Маргарита Сичкарь

Кроме этого, продюсер убеждена, что именно такой отец формирует у дочерей правильное представление о будущем избраннике. Поэтому, по ее мнению, девушкам будет непросто найти мужчину такого же уровня. Правда, старшая наследница Маша уже как год замужем за парнем-иностранцем.

«Он пример. Его дочерям будет сложно, потому что найти такого мужчину, как Вадик… Он ведь тоже показывает своим дочерям пример», — отметила она.

В то же время Маргарита подчеркнула, что повезло не только Поляковой. По ее мнению, Буряковский нашел достойную спутницу жизни. Продюсер отметила, что с певицей «никогда не будет скучно».

Реклама

Напомним, недавно певец Павел Зибров ошеломил изменениями в личной жизни дочери Дианы. Девушка разошлась с женихом и уже известные причины.

Новости партнеров