Известная российская актриса Евгения Брик скончалась в возрасте 40 лет

Причиной смерти артистки стала продолжительная болезнь.

Известная российская актриса Евгения Брик ушла из жизни в возрасте 40 лет.

О смерти артистки у себя на странице Facebook сообщила писательница и журналистка Екатерина Гордеева.

"10 февраля, умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности", – отметила Гордеева.

Сегодня, 10 февраля, скончалась Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно... Опубликовано Catherina Gordeeva Четверг, 10 февраля 2022 г.

Как выяснилось, Брик умерла "после продолжительной болезни и продолжительного лечения", которое проходило в Лос-Анджелесе. В окружении актрисы говорят, что речь идет не о коронавирусе, или о его последствиях.

У Евгении осталась 12-летняя дочь Зоя и муж, режиссер Валерий Тодоровский.

Евгения Брик в ленте "Стиляги" (2008 год)

Евгения Брик в ленте "Елки 1914" (2014 год)

Отметим, что многие знают Евгению Брик по ролям в лентах "Географ глобус пропил", "Елки 1914", "Стиляги", "Оттепель", "Северное сияние".

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