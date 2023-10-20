Известная российская актриса назвала РФ "изнасилованной Путиным бабой", а россиян – больным обществом

Яна Троянова отметила, что россияне не умеют быть свободными и не видят, как Путин обманывает их.

Известная российская актриса Яна Троянова с началом полномасштабной войны РФ против Украины осудила кровавый путинский режим и уехала из России во Францию.

По словам Трояновой, россияне – больное общество, которым его сделала власть, никогда не интересовавшаяся своими людьми.

"Россия – сложная страна. Россия это вообще союз, который не был вылечен. Союз распался, а мы остались такие, абсолютно неприспособленные для того, чтобы быть политическими. Народ приучили быть аполитичным, у них даже появилось выражение: "я аполитичный" "Меня тошнило от них. Потому что быть аполитичным, это значит настолько не интересоваться своей страной, не любить свою страну, жить инертно", – сказала Троянова в интервью YouTube-проекту "И грянул Грэм".

Яна Троянова / Фото: instagram.com/troyanovayana

По мнению артистки, после распада СССР людей так и не научили быть свободными и жить, думая. "Люди Советского Союза были брошены. Их задача была молчать как и раньше", – сказала артистка.

Также указала Троянова и на то, что "Россия болеет масштабным алкоголизмом", из-за чего немало проблем с домашним насилием. Вот эта инертность, не желание думать, анализировать, по мнению актрисы, и сделало россиян больным, слепым и безразличным обществом, что, в конце концов, привело к фашизму.

"Больное общество, нездоровое, пришедшее к фашизму. Люди приходят к фашизму, когда нет работы над собой. Сегодня проблема России в том, что люди не задумываются над тем, что надо работать над собой. А их по ТВ только направляют о ком нужно говорить, кого нужно судить, кого обвинять. Их фокус постоянно идет на то, чтобы найти виновных в своей плохой жизни и убедить их, что какая-то Америка хочет забрать наши недра, богатства. А забирает их мошенник и вор Путин. И народ этого как будто не видит", - сказала Троянова.

Яна Троянова / Фото: instagram.com/troyanovayana

Также артистка сравнила сегодняшнюю Россию с "изнасилованной бабой":

"Россия сегодня для меня – это такая изнасилованная российская баба, мужик которой никчемная пьяница жмет руку этим бандитам еще за то, что насилуют его же бабу. Исторически так сложилось, что никто не любил народ. Они всегда были пушечным мясом", – высказала мнение Троянова.

Напомним, ранее Яна Троянова извинилась перед украинцами, что ее страна развязала войну и прошлась по российским пропагандистам.

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