Известная российская актриса вышла на связь после инсульта и рассказала о своем самочувствии

Известная российская актриса вышла на связь после инсульта и рассказала о своем самочувствии

В настоящее время артистка находится в больнице.

Известная советская и российская актриса Елена Проклова вышла на связь после инсульта.

В частности, артистка рассказала о своем самочувствии. В общем, 68-летняя Проклова, которая сыграла стюардессу Ларису в "Мимино", заверила, что с ней все хорошо. В актрисы не повреждены ни двигательные, ни умственные функции.

Елена Проклова / instagram.com/elproklova

"У меня самый лучший вариант инсульта, у меня не повреждены ни двигательные функции, ни умственные. У меня поврежден мозжечок, и это вестибулярный аппарат", — рассказала актриса изданию "Газета.Ru".

В настоящее время Проклова находится в одной из московских больниц. Впрочем, знаменитость заверила, что уже в конце февраля вернется к своему привычному ритму жизни.

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