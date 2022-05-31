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Известная российская актриса вывесила на балконе большой флаг Украины

Известная российская актриса вывесила на балконе большой флаг Украины

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Известная российская актриса вывесила на балконе большой флаг Украины

Фото: Фандера/Telegram

Известная российская актриса театра и кино Оксана Фандера решила показать свою солидарность с народом Украины.

54-летняя знаменитость, которая сама родом из Одессы, но в подростковом возрасте переехала в РФ, четко показала свою позицию.

На своем балконе она вывесила флаг Украины и обратилась к своей родной Одессе.

"Я пишу тебе, мама, пишу, и мне хочется. Маме – Городу О", — написала в своем Telegram Оксана.

Фото: Фандера/Telegram / ©
Фото: Фандера/Telegram

Отметим, Оксана Фандера осторожничала в своих высказываниях. В Telegram-канале она раньше публиковала проницательные стихи и дополняла их фотографиями в сине-желтых цветах. А недавно она красноречиво написала:

"Настоящая свобода начинается с другой стороны отчаяния. Свобода – это не то, что вам дали. Это то, что у вас нельзя отобрать", — написала Оксана.

К слову, судя по фотографиям Оксаны, она покинула территорию РФ и переехала жить в другую страну.

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