Известная российская певица показала, как выглядит в купальнике после уменьшения груди

Ирина Дубцова несколько месяцев назад сделала операцию.

Российская певица Ирина Дубцова, недавно удалившая импланты из груди, показала, как выглядит теперь в купальнике.

Артистка отдыхает на Мальдивах и уже наделала пикантных фото. На снимке, который исполнительница запостила в фотоблоге, знаменитость показала фигуру в розовом купальнике. Ирина позировала на коленях, раздвинув ноги.

Ирина Дубцова / instagram.com/dubtsova_official

"У всех есть такое фото. И я туда же", – прокомментировала звезда.

Заметим, что Дубцова 12 лет назад увеличила грудь после родов. Сейчас же исполнительница отважилась на хирургическое вмешательство из-за того, что устала от большого бюста. По ее мнению, пышные формы визуально делали ее толще, а Ирина хотела выглядеть стройно.

Напомним, в 2017 году певица попала в базу "Миротворца". Причиной того, что Дубцова оказалась в "чистилище", стало "сознательное нарушение государственной границы Украины" и визиты в оккупированный Крым.

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