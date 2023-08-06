Известная российская певица попала в жесткое ДТП: артистка получила серьезные травмы

Известная российская певица Лада Дэнс попала в серьезную аварию.

ДТП произошло 5 августа в Московской области в городе Подольск. Как передает ряд РосСМП, Дэнс ехала в такси. Дорожно-транспортное происшествие случилось в результате столкновения трех машин, в одной из которых находилась артистка. В результате жесткого столкновения исполнительница получила черепно-мозговую травму.

Как стало известно впоследствии, автомобиль, в котором была Лада Дэнс, выбросило на обочину. Она получила серьезные травмы, с места аварии знаменитость госпитализировали на вертолете. Ее состояние оценивается как средней тяжести. Самостоятельно россиянка передвигаться не может, поскольку получила ушиб позвоночника.

Лада Дэнс / Фото: instagram.com/lada_dance_official

"Она была госпитализирована с помощью медицины катастроф. Ехала с корпоративного выступления домой. Не ясно, кто виноват в аварии. Сейчас она находится в клинике Бурденко. Все надеемся на лучший результат ситуации", – прокомментировал инцидент представитель певицы.

Отметим, что с начала полномасштабной войны в Украине Лада Денс никак не выразила свою позицию и молчит о своем отношении к путину. В 2017 году исполнительница попала в базу сайта "Миротворец" из-за выступлений на оккупированной территории Украины. В частности, артистка давала концерт в Донецке.

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