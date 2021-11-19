Известная российская певица пострадала в пожаре: она получила 50% ожогов тела

Марина Хлебникова находится на ИВЛ.

Стали известны подробности состояния известной русской певицы, звезды 90-х Марины Хлебниковой.

Как передает Telegram-канал Mash, во время пожара в двухэтажной квартире артистка пострадала больше всего. На тот момент в доме вместе с исполнительницей находилась ее дочь Доминика и мужчина.

Хлебникова получила 50% ожогов тела. Ее экстренно госпитализировали, она находится в реанимации на аппарате ИВЛ с вазопрессорной поддержкой. Певица в медикаментозной коме. У 56-летней знаменитости пострадали кожа лица, туловища, верхние дыхательные пути. В настоящее время проводится интенсивная терапия.

По предварительной версии, причиной пожара в апартаментах певицы стал окурок, из-за которого загорелись вещи. Также есть версия, что произошло короткое замыкание. Как передают РосСМИ, в крови Хлебниковой также был обнаружен алкоголь.

Марина Хлебникова – известная российская эстрадная певица. Многие ее знают по таким хитам, как "Чашка кофию", "Солнышко мое, вставай!", "Дожди" и многие другие.

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