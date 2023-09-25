Известная российская певица пришла на The Voice в Германии и наврала о своем происхождении

Известная 35-летняя российская певица китайского происхождения Ян Гэ, которая с 17 лет живет в стране-агрессоре России, неожиданно пришла на вокальный проект The Voice в Германии.

Правда, некоторые факты своей биографии исполнительница скрыла от тренеров шоу, чтобы ей точно не отказали в участии. В частности, Ян рассказала, что она приехала из Китая, чтобы прославлять культуру страны.

Однако после окончания школы исполнительница жила в России. Там она училась в вузах. Ян также снималась в российских кино и даже была режиссером некоторых картин. К слову, певица принимала участие в российской версии "Голоса страны", где была в команде ярого путиниста Димы Билана и дошла до финала.

Ян Гэ / Фото: instagram.com/yangge_

О российском вторжении в Украину Ян Гэ не делала никаких четких заявлений в своем фотоблоге. Лишь завуалированно писала, что "войны будут всегда". В 2022 году певица была в Москве, откуда публиковала фото. Сейчас она живет за границей, куда переехала еще в прошлом году.

Ян Гэ в Москве / Фото: instagram.com/yangge_

Напомним, за границей отменят публичных людей, которые поддерживают войну в Украине. Недавно скандальной Софии Стужук сорвали спортивное мероприятие из-за ее пророссийской позиции.

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