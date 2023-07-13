Известная российская певица публично призналась в алкоголизме

Российская певица МакSим публично призналась в своей алкогольной зависимости.

После двух сорванных концертов, на которых артистка на сцене едва стояла и не могла попасть в ноты, она не стала скрывать, что действительно злоупотребляла крепкими напитками. Знаменитость записала видео, в котором объяснила, что начала прикладываться к рюмке потому что взяла на себя слишком много после продолжительной болезни.

Как известно, в июне 2021 года МакSим забрали в больницу с острой пневмонией и подозрением на коронавирус. Из-за критического состояния ее ввели в искусственную кому, в которой она провела более двух недель:

"Я решила, если я сейчас выпью алкоголь, то выйду на сцену, отработаю как машина. Не получилось. Закончилось все срывом концерта. Я дошла до того, что вот эта моя, ставшая привычкой, такая попытка уйти от проблем, недугов, от каких-то эмоций с помощью алкоголя. Они ни к чему не приводят. Более того, они приводят к огромным потерям в итоге. Я пришла к выводу, что это зависимость. Осознала это, приняла и решила действовать. Поэтому сейчас я нахожусь в клинике и уже продолжительное время", – рассказала МакSим.

МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

Напомним, в начале апреля этого года МакSим сорвала собственный концерт. Она вышла на сцену, едва держась на ногах и не попадала в ноты.

Отметим, что певица МакSим молчит о полномасштабной войне россии против Украины. В 2017 году артистка попала в базу сайта "Миротворец". Она неоднократно ездила в оккупированный россией Крым и снимала клип в Керчи.

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