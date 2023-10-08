Известная российская певица с семьей застряла в Израиле и показалась в бомбоубежище

Известная российская певица Глюк'oza пожаловалась поклонникам, что оказалась в эпицентре боевых действий в Израиле.

В запрещенной в России соцсети Instagram исполнительница рассказала, что прилетела в Тель-Авив на концерт американского певца Бруно Марса, который должен был состояться 7 октября. Сам Бруно Марс еще ни разу на связь с фанами не выходил.

Как только артистка вместе с семьей добралась до отеля, как начали раздаваться воздушные тревоги и всех попросили спрятаться в бомбоубежищах. Глюк'oza рассказала, что сейчас с ней и членами ее семьи все в порядке, они следуют инструкциям, которые им предоставили в гостинице.

Глюк'oza в Тель-Авиве, Израиль, в бомбоубежище

Вернуться в Россию артистка не может, поскольку ранее Росавиация ввела ограничения на ночные вылеты из РФ в аэропорты Израиля до особых распоряжений.

Российская певица Глюк’oza с семьей оказалась в эпицентре боевых действий в Израиле

Позже в сторис своего фотоблога певца рассказала, что ей удалось взять билеты обратно в РФ на 9 октября, а также показала, что на улицах Тель-Авива "все спокойно".

Что Глюк'oza говорит о войне в Украине

Отметим, что с начала полномасштабной войны Глюк'oza молчит и никоим образом не выразила свою позицию. Лишь 24 февраля 2022 года в своем Facebook артистка оставила краткое сообщение "нет войне". И с тех пор молчит.

Глюк'oza о войне в Украине / Фото: facebook.com/Glukozamusic

В августе 2020 года Глюк'oza пыталась попасть на территорию Украины, однако Госпогранслужба ее не пропустила. Причиной отказа стало незаконное посещение оккупированного Крыма. Тогда в Сети появилось видео, где во время допроса Глюк'oza на вопрос "чей Крым" ответил "украинский". После этого артистка долго оправдывалась перед россиянами, что имела в виду не это и что заставили сказать, что Крым украинская земля.

Напомним, что утром 7 октября по Израилю был нанесен ракетный удар со стороны сектора Газа, в страну проникли палестинские военные. Палестинская боевая группировка ХАМАС взяла на себя ответственность за нападение, а его вооруженное крыло заявило, что запустило 5 тысяч ракет за 20 минут.

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