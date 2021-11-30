Известная российская певица уменьшила грудь

Ирина Дубцова удалила импланты.
Российская певица Ирина Дубцова прибегла к новой пластической операции.
Артистка, которая 12 лет назад увеличила грудь после родов, теперь удалила импланты. Об этом она на днях рассказала на своей странице в Instagram. На хирургическое вмешательство исполнительница отважилась из-за того, что устала от большого бюста.
По ее мнению, пышные формы визуально делали ее толще, а Ирина хотела выглядеть стройно.
"Я не против грудных имплантов, просто захотелось вернуть естественность", – сообщила она.
Отметим, в 2017 году Ирина Дубцова попала в базу "Миротворца". Причиной того, что певица оказалась в "чистилище", стало "сознательное нарушение государственной границы Украины" и визиты в оккупированный Крым.
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