Известная российская певица получила вид на жительство в Украине и показала документ

Ульяна Синецкая / © instagram.com/sinetskayaulyana

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Бывшая участница группы "ВИА Гра", российская певица Ульяна Синецкая поделилась радостной новостью, что получила вид на жительство в Украине.

Об этом знаменитость рассказала в соцсети Threads. В частности, артистка, которая хочет в будущем получить украинское гражданство, может спокойно находиться на территории Украины. В соцсети Ульяна уже даже успела показать свой новый документ – вид на жительство.

Больше подробностей исполнительница не стала раскрыть. В то же время Синецкая рассказала, что живет в Киеве вместе с домашним любимцем.

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Ульяна Синецкая получила вид на жительство в Украине

"Только что поняла, что многие даже не знают, где я живу. Киев. Нео (собака – прим. ред.) и я. Одна любовь", - поделилась певица.

Отметим, Ульяна Синецкая еще до начала полномасштабной войны проживала в Украине. Когда РФ вторглась на украинские земли, артистка не поддержала это и осудила действия кремлевских властей. Певица в будущем хочет получить украинское гражданство, о чем еще в 2022 году рассказывал ее тогдашний возлюбленный, исполнитель Alekseev.

Напомним, певица Юлия Юрина, которая тоже родом из России, но с 2012 живет в Украине, также уже долгое время пытается получить украинское гражданство, но сталкивается с отказами. Недавно артистка призналась, какое наказание ей грозит в РФ за проукраинскую позицию.