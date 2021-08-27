Известная румынская певица оказалась двойником Насти Каменских

Исполнительница INNA невероятно похожа на украинскую звезду.

Украинская певица Настя Каменских, которая недавно в купальнике похвасталась аппетитными ягодицами, оказывается, имеет своего двойника среди знаменитостей.

Так, наша звезда уж очень похожа на румынскую исполнительницу Елену Апостелян, известную многим под псевдонимом INNA.

Первыми сходство заметили в аккаунте "Звездного пути" в Instagram, где и появился коллаж со сравнением. INNA, так же как и Настя, имеет вьющиеся волосы, смуглую кожу и карие глаза.

Настя Каменских и INNA / instagram.com/zirkovyi_shlyah

Сначала действительно можно не понять, что на фотографиях не одна и та же красавица. Чему были удивлены и юзеры:

Реально одинаковые!

То есть, это не Настя?

Капец, я думал это две Насти

Отметим, что INNA довольно известная певица. Украинским слушателям она знакома композициями Sun Is Up, Deja Vu, Hot и многими другими.

Напомним, не так давно Настя Каменских игриво попозировала в ванной полностью обнаженной. Артистка ошарашила поклонников откровенным кадром.

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