Известная румынская певица оказалась двойником Насти Каменских

Исполнительница INNA невероятно похожа на украинскую звезду.
Украинская певица Настя Каменских, которая недавно в купальнике похвасталась аппетитными ягодицами, оказывается, имеет своего двойника среди знаменитостей.
Так, наша звезда уж очень похожа на румынскую исполнительницу Елену Апостелян, известную многим под псевдонимом INNA.
Первыми сходство заметили в аккаунте "Звездного пути" в Instagram, где и появился коллаж со сравнением. INNA, так же как и Настя, имеет вьющиеся волосы, смуглую кожу и карие глаза.
Сначала действительно можно не понять, что на фотографиях не одна и та же красавица. Чему были удивлены и юзеры:
- Реально одинаковые!
- То есть, это не Настя?
- Капец, я думал это две Насти
Отметим, что INNA довольно известная певица. Украинским слушателям она знакома композициями Sun Is Up, Deja Vu, Hot и многими другими.
Напомним, не так давно Настя Каменских игриво попозировала в ванной полностью обнаженной. Артистка ошарашила поклонников откровенным кадром.